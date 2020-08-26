Кому посылать лучи любви, когда ребенок принесет из школы «корону»? Злая колонка сибиряка

Коронавирус уже всем надоел и приелся. Жизнь идет своим чередом, несмотря на сотни смертей и тяжелые рассказы людей, переболевших ковидом. Родители готовят детей к школе, власти с осторожностью открывают фитнес-центры и рестораны. Но действительно ли опасность нас миновала? На эту тему рассуждает новосибирец Михаил Ярославцев. Публикуем его авторскую колонку.
Ещё месяца не прошло, как я писал губернатору об опасности ухудшения эпидемиологической ситуации при проведении спортивных мероприятий и начале учебного года в очном формате. И вот, пожалуйста, ХК «Сибирь» привёз коронавирус с соревнований. Интересно, кто за это ответит? Губернатор? Или, может, мэр? Или департамент культуры и спорта? Или Голикова с Поповой? Кто-то же принял решение, подписал бумаги...
А сейчас начнется учебный год. Мне очень хочется знать, кому конкретно родители будут посылать лучи любви, когда их чадо принесет из школы «корону»? Пообещали возможность дистанционного обучения по выбору родителей. Только пока эта возможность весьма призрачна, школы прямых указаний по организации дистанционки не получили, есть лишь общие рекомендации организовывать процесс с учетом мнения родителей и педагогов, о чем заявил заместитель губернатора, то есть, в двух словах, «решайте сами». И решили бы, да только школа, вроде как, не частная лавочка. Прослеживается желание властей сложить с себя ответственность.
Я по-человечески сочувствую директорам школ в этой ситуации. При вспышке заболеваемости коронавирусом в школе (а вспышки неминуемы, это только вопрос времени) они окажутся крайними. Со стороны муниципалитета их обвинят в недостаточной организации мер безопасности, а те родители, которые сейчас выпихивают своих детей в школы под девизом «Что угодно, только не дистант!», будут с той же энергией кричать, что им не оставили выбора, что школа не уберегла детей. И выход у директоров один: непонятно какими силами, непонятно на какие деньги, непонятно за счет каких кадров — но дать родителям выбор: обучать ребенка очно или дистанционно.
Кто-то скажет: «Да хватит уже нагнетать, заболеваемость же падает, смотрите статистику». А и правда, давайте посмотрим внимательно на официальную статистику. В течение трех месяцев в Новосибирске (вне зависимости от количества проведенных тестов) заболевало одно и то же количество человек в диапазоне 100–120 в день. Это даже не как сто раз подряд «решку» выкинуть, перекос вероятности на порядок больше. Примерно как на игральном кубике сотню раз кинуть «шестёрку». Вот такие чудеса у нас в городе творятся.
Помимо сего математического парадокса со статистикой, есть и ещё момент, который не позволяет поверить в официальные данные. Простой вопрос: а что было сделано, из-за чего заболеваемость в конце августа вдруг упала вдвое? Масочный режим? Смешно! Оглянитесь вокруг, кто его соблюдает? Неработающие библиотеки и музеи? Да ладно?! По моему мнению, всё элементарно: Новосибирская область вышла на первое место по проценту смертности в СФО, и кто-то наверху сказал: «Ой!».
«Вот таким, административно-статистическим способом мы и побеждаем коронавирус»
Да только вот загвоздка — вирусу всё равно, верят в него или нет, считают ли заболевших и умерших или умалчивают. И он продолжает распространяться в соответствии со своей природой, как бы мы ни хотели верить в обратное. Откройте глаза, соотечественники. Сейчас не апрель, когда прилетающих из-за рубежа принимал ОМОН, а куча врачей и полицейских две недели интересовалась самочувствием и соблюдением карантина. Сейчас людям приходится доказывать врачам, что у них коронавирус и их надо лечить. Пока мы не начнем думать собственной головой, на нас так и будут вырабатывать коллективный иммунитет.
Мы сейчас — не народ, мы — популяция. И отношение к нам соответствующее. Ну подумаешь, умрет несколько тысяч, зато у выживших будет иммунитет. А вы, вот лично вы, уверены, что вас пронесет? Что вам не откажутся делать тесты и КТ (компьютерную томографию легких) и не станут твердить про ОРВИ, пока ваши легкие будут превращаться в пыль? Количество историй, в которых людям отказались делать тесты, компьютерную томографию, лечащихся дома, с боем прорывающихся в больницы, уже исчисляется десятками, а сколько их неопубликованных, не попавших на страницы прессы? Масса людей остается с проблемой один на один. Кто-то предпочитает убедить себя, что пронесет, кто-то верит, что вирус — это выдумки Путина / госдепа США / Билла Гейтса, кто-то изо всех сил пытается соблюдать рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора, кто-то просто сидит дома и боится, а системного подхода — нет. Никто, кроме нас, не собирается беречь наше здоровье и жизнь. Люди, берегите себя.
Согласны с автором?
Ранее Михаил Ярославцев уже высказывался на резонансные темы. Сначала он рассказал, как новосибирцы изменились за последние 20–30 лет и почему город перестал быть «тем самым сибирским светилом». А позже объяснил, почему очная учеба в школах с 1 сентября — не самое лучшее решение.
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