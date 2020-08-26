Кому посылать лучи любви, когда ребенок принесет из школы «корону»? Злая колонка сибиряка

А сейчас начнется учебный год. Мне очень хочется знать, кому конкретно родители будут посылать лучи любви, когда их чадо принесет из школы «корону»? Пообещали возможность дистанционного обучения по выбору родителей. Только пока эта возможность весьма призрачна, школы прямых указаний по организации дистанционки не получили, есть лишь общие рекомендации организовывать процесс с учетом мнения родителей и педагогов, о чем заявил заместитель губернатора, то есть, в двух словах, «решайте сами». И решили бы, да только школа, вроде как, не частная лавочка. Прослеживается желание властей сложить с себя ответственность.

Я по-человечески сочувствую директорам школ в этой ситуации. При вспышке заболеваемости коронавирусом в школе (а вспышки неминуемы, это только вопрос времени) они окажутся крайними. Со стороны муниципалитета их обвинят в недостаточной организации мер безопасности, а те родители, которые сейчас выпихивают своих детей в школы под девизом «Что угодно, только не дистант!», будут с той же энергией кричать, что им не оставили выбора, что школа не уберегла детей. И выход у директоров один: непонятно какими силами, непонятно на какие деньги, непонятно за счет каких кадров — но дать родителям выбор: обучать ребенка очно или дистанционно.