Что ждёт школьников с 1 сентября? На вопросы читателей НГС в прямом эфире ответит министр образования НСО

Сейчас главная забота для многих новосибирцев — это подготовка к 1 сентября . Из-за пандемии коронавируса родители школьников оказались в замешательстве.

Вернётся ли дистанционное обучение? Как будет составлено расписание? Каким образом детей будут защищать от опасного вируса? Как будут определять заболевших в школе? Обязательно ли детям носить маски?

На все эти и другие не менее важные вопросы ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.