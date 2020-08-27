Что ждёт школьников с 1 сентября? На вопросы читателей НГС в прямом эфире ответит министр образования НСО

Сергей Федорчук пообщается с читателями НГС
Сейчас главная забота для многих новосибирцев — это подготовка к
Вернётся ли дистанционное обучение? Как будет составлено расписание? Каким образом детей будут защищать от опасного вируса? Как будут определять заболевших в школе? Обязательно ли детям носить маски?
На все эти и другие не менее важные вопросы ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Эфир состоится
Задать вопросы министру сможет любой из вас во время эфира или заранее через форму ниже.
На прошлой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл областное родительское собрание — стенограмму с заседания можно почитать здесь.
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