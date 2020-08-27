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Что ждёт школьников с 1 сентября? На вопросы читателей НГС в прямом эфире ответит министр образования НСО

Вы можете прислать свой вопрос заранее через форму или написать его в эфире Instagram

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В этом году линейки проведут только для 1-х и 11-х классов

В этом году линейки проведут только для 1-х и 11-х классов

Сергей Федорчук пообщается с читателями НГС

Сейчас главная забота для многих новосибирцев — это подготовка к 1 сентября. Из-за пандемии коронавируса родители школьников оказались в замешательстве.

Вернётся ли дистанционное обучение? Как будет составлено расписание? Каким образом детей будут защищать от опасного вируса? Как будут определять заболевших в школе? Обязательно ли детям носить маски?

На все эти и другие не менее важные вопросы ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Эфир состоится 28 августа в 14:00 в нашем Instagram.

Задать вопросы министру сможет любой из вас во время эфира или заранее через форму ниже.

На прошлой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл областное родительское собрание — стенограмму с заседания можно почитать здесь.

Психологи утверждают, что именно сейчас нужно начинать концентрироваться и собираться с мыслями, чтобы первые учебные недели не стали особо стрессовыми и тяжелыми для ребенка. Вместе с экспертами мы разобрались, что же нужно успеть в последние дни августа, чтобы начало учебного года прошло как по маслу.

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1 сентябряшколадистанткоронавирус в Новосибирске
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