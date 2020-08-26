Чиновники передумали выселять из общежития 71-летнюю Аллу Орлову, про которую написал НГС

Чиновники нагрянули в муниципальное общежитие на улице Ленина в эту среду, 26 августа. Представители мэрии Новосибирска пришли к героине недавней публикации НГС, 71-летней Алле Орловой, чтобы решить вопрос о её дальнейшем здесь проживании.
Пенсионерка вместе с дочерью много лет живет в крохотной комнате площадью 8 «квадратов», но зимой их должны были выселить в никуда. Женщины обратились в мэрию с просьбой выделить им более просторное жилье, а в ответ получили письмо за подписью начальника департамента энергетики и ЖКХ о том, что комната в общежитии выделена в виде исключения, из расчёта на одного человека и «сроком до 13.12.2020 без дальнейшего продления».
После репортажа о том, как на 8 квадратных метрах живут две женщины-инвалида, чиновники объяснили НГС, что Алла Орлова не имеет законного права на проживание в маневренном фонде, но не смогли однозначно ответить на вопрос: будут ли выселять пожилую женщину с её взрослой дочерью после окончания срока временной прописки. Но во время сегодняшнего визита в общежитие представители мэрии всё-таки пообещали Алле Орловой продлить временную прописку.
— Мы пошли на определённые нарушения, давая жильё Алле Николаевне… Конечно, мы Алле Николаевне продлим прописку. Но она тоже должна принимать какие-то действия и пытаться решить свой жилищный вопрос. Как то: постановка на очередь на жильё, продажа принадлежащего ей земельного участка, либо что-то ещё, — пояснил директор МКУ «Дирекция единого заказчика по ЖКХ» Андрей Аркашов. — У нас ежегодно по несколько раз идут какие-то проверки, нам пишутся замечания, что мы нарушаем законодательство. Так что пока она будет жить в этой комнате, а дальше мы посмотрим, может, и расширим, если увидим такую возможность.