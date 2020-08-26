Чиновники передумали выселять из общежития 71-летнюю Аллу Орлову, про которую написал НГС

Чиновники нагрянули в муниципальное общежитие на улице Ленина в эту среду, 26 августа. Представители мэрии Новосибирска пришли к героине недавней публикации НГС, 71-летней Алле Орловой, чтобы решить вопрос о её дальнейшем здесь проживании.

Пенсионерка вместе с дочерью много лет живет в крохотной комнате площадью 8 «квадратов», но зимой их должны были выселить в никуда. Женщины обратились в мэрию с просьбой выделить им более просторное жилье, а в ответ получили письмо за подписью начальника департамента энергетики и ЖКХ о том, что комната в общежитии выделена в виде исключения, из расчёта на одного человека и «сроком до 13.12.2020 без дальнейшего продления».