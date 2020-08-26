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Чиновники передумали выселять из общежития 71-летнюю Аллу Орлову, про которую написал НГС

Женщина вместе с дочерью живет на 8 квадратных метрах. Осенью их должны были выгнать на улицу

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Директор МКУ «ДЕЗ по ЖКХ» Андрей Аркашов обещает пенсионерке Алле Орловой, что её не выгонят из общежития

Директор МКУ «ДЕЗ по ЖКХ» Андрей Аркашов обещает пенсионерке Алле Орловой, что её не выгонят из общежития

Чиновники нагрянули в муниципальное общежитие на улице Ленина в эту среду, 26 августа. Представители мэрии Новосибирска пришли к героине недавней публикации НГС, 71-летней Алле Орловой, чтобы решить вопрос о её дальнейшем здесь проживании.

Пенсионерка вместе с дочерью много лет живет в крохотной комнате площадью 8 «квадратов», но зимой их должны были выселить в никуда. Женщины обратились в мэрию с просьбой выделить им более просторное жилье, а в ответ получили письмо за подписью начальника департамента энергетики и ЖКХ о том, что комната в общежитии выделена в виде исключения, из расчёта на одного человека и «сроком до 13.12.2020 без дальнейшего продления».

После репортажа о том, как на 8 квадратных метрах живут две женщины-инвалида, чиновники объяснили НГС, что Алла Орлова не имеет законного права на проживание в маневренном фонде, но не смогли однозначно ответить на вопрос: будут ли выселять пожилую женщину с её взрослой дочерью после окончания срока временной прописки. Но во время сегодняшнего визита в общежитие представители мэрии всё-таки пообещали Алле Орловой продлить временную прописку.

— Мы пошли на определённые нарушения, давая жильё Алле Николаевне… Конечно, мы Алле Николаевне продлим прописку. Но она тоже должна принимать какие-то действия и пытаться решить свой жилищный вопрос. Как то: постановка на очередь на жильё, продажа принадлежащего ей земельного участка, либо что-то ещё, — пояснил директор МКУ «Дирекция единого заказчика по ЖКХ» Андрей Аркашов. — У нас ежегодно по несколько раз идут какие-то проверки, нам пишутся замечания, что мы нарушаем законодательство. Так что пока она будет жить в этой комнате, а дальше мы посмотрим, может, и расширим, если увидим такую возможность.

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