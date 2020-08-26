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Зальет дождями, потом потеплеет: изучаем прогноз погоды в Новосибирске на выходные

Сразу за самым прохладным днём на этой неделе ожидается потепление до +26 градусов

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Терпеть дожди осталось немного

Терпеть дожди осталось немного

Ближайшие дни в Новосибирске и области будут дождливыми — такой неутешительный прогноз дал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. Непогода связана с очередным циклоном, который надвигается на наш регион из районов Тобольска.

— С циклоном мы ожидаем увеличение облачности и в нашем городе, и по области. В связи с этим мы предполагаем дождливую погоду в ближайшие двое суток, 27 и 28 августа. Возможны грозовые дожди при порывистых ветрах, не исключено даже выпадение града. Прекращение осадков мы предполагаем 29-го числа — погода будет улучшаться, днём будет сильный прогрев, — пояснил он.

По словам синоптика, в четверг, 27 августа, по области ожидаются самые низкие температуры — от 16 до 21 градусов тепла. 28 и 29 августа температуры воздуха вырастут до +21... +24 градусов, а в субботу, 29 августа, даже до +26 градусов.

— В Новосибирске температурный фон будет в интервале от 11 до 13 градусов тепла ночью и от +18 до +21 градуса днём. 29 августа воздух прогреется до 23 градусов тепла. Есть основания думать, что 30 и 31 августа погода будет благоприятной и комфортной, — добавил Ренад Ягудин.

Накануне мы изучали прогноз погоды на первый месяц осени: погодные сервисы обещают тёплую первую декаду сентября, а затем новосибирцам придётся столкнуться с затяжными дождями и, возможно, первым снегом.

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