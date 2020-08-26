Зальет дождями, потом потеплеет: изучаем прогноз погоды в Новосибирске на выходные

Ближайшие дни в Новосибирске и области будут дождливыми — такой неутешительный прогноз дал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. Непогода связана с очередным циклоном, который надвигается на наш регион из районов Тобольска.
— С циклоном мы ожидаем увеличение облачности и в нашем городе, и по области. В связи с этим мы предполагаем дождливую погоду в ближайшие двое суток, 27 и
По словам синоптика, в четверг,
— В Новосибирске температурный фон будет в интервале от 11 до 13 градусов тепла ночью и от +18 до +21 градуса днём.
Накануне мы изучали прогноз погоды на первый месяц осени: погодные сервисы обещают тёплую первую декаду сентября, а затем новосибирцам придётся столкнуться с затяжными дождями и, возможно, первым снегом.