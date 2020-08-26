Зальет дождями, потом потеплеет: изучаем прогноз погоды в Новосибирске на выходные

Ближайшие дни в Новосибирске и области будут дождливыми — такой неутешительный прогноз дал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. Непогода связана с очередным циклоном, который надвигается на наш регион из районов Тобольска.



— С циклоном мы ожидаем увеличение облачности и в нашем городе, и по области. В связи с этим мы предполагаем дождливую погоду в ближайшие двое суток, 27 и 28 августа . Возможны грозовые дожди при порывистых ветрах, не исключено даже выпадение града. Прекращение осадков мы предполагаем 29-го числа — погода будет улучшаться, днём будет сильный прогрев, — пояснил он.

