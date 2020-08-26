Пустят не всех: в фитнес-центрах Новосибирска рассказали, как будут работать из-за коронавируса

На этой неделе новосибирским фитнес-центрам разрешили возобновить работу, но они должны будут соблюдать меры санитарной безопасности. НГС поговорил с представителями трёх клубов — они рассказали, как теперь изменится их работа.

EDGE: пустят 40 человек за два часа

В этом клубе оборудование уже расставили так, чтобы между посетителями сохранялась социальная дистанция.

— Мы используем стандартные варианты работы, которые были предложены Роспотребнадзором. Соблюдаются все меры по санитарной обработке: клининг протирает тренажёры, обрабатывает все рабочие поверхности. Введен масочный режим, все тренеры в масках, перчатках, клиентам тоже рекомендовано заниматься в масках. Обрабатываются спиртом поверхности тренажёров, руки тренеров и клиентов. Пропускной режим — 25%, то есть на всей территории клуба не может быть больше 40 человек за два часа. Все тренировки по записи, — рассказал Александр Филимонов, фитнес-директор клуба EDGE.