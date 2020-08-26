Пустят не всех: в фитнес-центрах Новосибирска рассказали, как будут работать из-за коронавируса

На этой неделе новосибирским фитнес-центрам разрешили возобновить работу, но они должны будут соблюдать меры санитарной безопасности. НГС поговорил с представителями трёх клубов — они рассказали, как теперь изменится их работа.
EDGE: пустят 40 человек за два часа
В этом клубе оборудование уже расставили так, чтобы между посетителями сохранялась социальная дистанция.
— Мы используем стандартные варианты работы, которые были предложены Роспотребнадзором. Соблюдаются все меры по санитарной обработке: клининг протирает тренажёры, обрабатывает все рабочие поверхности. Введен масочный режим, все тренеры в масках, перчатках, клиентам тоже рекомендовано заниматься в масках. Обрабатываются спиртом поверхности тренажёров, руки тренеров и клиентов. Пропускной режим — 25%, то есть на всей территории клуба не может быть больше 40 человек за два часа. Все тренировки по записи, — рассказал Александр Филимонов, фитнес-директор клуба EDGE.
Тренажеры и инвентарь протирают перед и после подхода клиента, тренеры общаются с клиентами на расстоянии. Температуру тренеров измеряют два раза в день, все данные заносят в специальный журнал. В большой зал запускают 6–8 человек.
— Мы сократили количество классов. Если стандартно в день стояло 8–9, то сейчас их 4, и они проходят по предварительной записи с большим промежутком, — добавил Александр Филимонов.
X-Fit: персонал в защитных экранах
На сайте клуба X-Fit ввели запись на тренировки. В помещениях, в том числе раздевалках, нанесли разметку для социальной дистанции. На одной дорожке в бассейне могут находиться не более шести человек.
— У нас установлены рециркуляторы в помещениях, в которых невозможно провести проветривание. В других проведена очистка системы вентиляции. Весь персонал обеспечен защитными индивидуальными средствами — экраны, маски, перчатки, проведено обучение персонала по защите от коронавирусной инфекции. Усилена уборка помещений, установлены санитайзеры, нанесена разметка, — рассказала генеральный директор клуба X-Fit Ольга Колмакова.
Маски носят и посетители, и тренеры, на входе всем замеряют температуру.
Fitnesplex Grand Arena: разметка и санитайзеры
Представитель Fitnesplex Grand Arena Екатерина Панфёрова рассказала, что фитнес-клубы в случае проверок должны предоставить акты об очистке вентиляции и её состоянии. Также необходим акт выполненных работ клининговой компании.
— На полу сделана социальная разметка, в том числе в раздевалках, установлены санитайзеры. Запись на занятия поможет обезопасить маленькие клубы, но в больших это можно делать только при необходимости. У нас не будет аншлага сейчас. Причины для этого две: летний сезон и традиционная неделя подготовки детей к школе, а 50% посетителей — женщины. И при необходимости мы будем вводить запись в те или иные зоны, — рассказала Екатерина Панфёрова, вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта НСО, директор по развитию Fitnesplex Grand Arena.
Тренеры должны носить маски, об этом же будут просить посетителей. Напоминания о масочном режиме и социальной дистанции размещены на территории клуба.
Несмотря на то, что многие сферы в регионе уже возобновили свою работу, часть ограничений сохраняется. Мы разбирались, какие правила всё ещё действуют (не попадитесь).