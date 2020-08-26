Ковидный госпиталь в Новосибирске попал под суд из-за нарушений во время пандемии

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит административное дело о нарушениях во время пандемии — процесс начнётся в отношении городской клинической больницы
Как следует из карточки дела на сайте суда, медицинское учреждение обвиняют в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которое было совершено в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания (ст. 6.3 ч. 2 КоАП).
Дело было передано судье ещё в конце июля, первое заседание должно было состояться
Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе регионального Минздрава, министерство не привлекалось к делу в качестве третьего лица, а узнать позицию самой ГКБ
Пояснить, о каких именно выявленных в больнице нарушениях идёт речь, в суде не смогли — судья по делу был недоступен в момент подготовки материала.
Городская клиническая больница
Аналогичное дело рассматривает Ленинский районный суд в отношении другого ковидного госпиталя Новосибирска — ГКБ № 11, куда приходил Роспотребнадзор с проверкой. В больнице были нарушены действующие правила и гигиенические нормативы, в частности, как сообщал суд, в учреждении не было обеззараживателей воздуха, а приём больных осуществлялся через коридор первого этажа приемного отделения.
В конце мая НГС публиковал кадры из двух переполненных больниц Новосибирска для пациентов с ковидом, в том числе из больницы