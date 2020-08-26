Ковидный госпиталь в Новосибирске попал под суд из-за нарушений во время пандемии

Дело было передано судье ещё в конце июля, первое заседание должно было состояться 12 августа , но в связи с истребованием дополнительных материалов его перенесли на 27 августа .



Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе регионального Минздрава, министерство не привлекалось к делу в качестве третьего лица, а узнать позицию самой ГКБ № 25 можно будет непосредственно в ходе процесса.



Пояснить, о каких именно выявленных в больнице нарушениях идёт речь, в суде не смогли — судья по делу был недоступен в момент подготовки материала.



Городская клиническая больница № 25 — один из ковидных госпиталей Новосибирска. На прошлой неделе стало известно о том, что её терапевтический корпус в ближайшее время должен возобновить плановую работу.



Аналогичное дело рассматривает Ленинский районный суд в отношении другого ковидного госпиталя Новосибирска — ГКБ № 11, куда приходил Роспотребнадзор с проверкой. В больнице были нарушены действующие правила и гигиенические нормативы, в частности, как сообщал суд, в учреждении не было обеззараживателей воздуха, а приём больных осуществлялся через коридор первого этажа приемного отделения.

