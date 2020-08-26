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Ковидный госпиталь в Новосибирске попал под суд из-за нарушений во время пандемии

Первое заседание по делу в отношении ГКБ № 25 назначено на завтра

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Больницу № 25 обвиняют в нарушениях санитарных правил и гигиенических нормативов

Больницу № 25 обвиняют в нарушениях санитарных правил и гигиенических нормативов

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит административное дело о нарушениях во время пандемии — процесс начнётся в отношении городской клинической больницы № 25, которая является ковидным госпиталем.

Как следует из карточки дела на сайте суда, медицинское учреждение обвиняют в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которое было совершено в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания (ст. 6.3 ч. 2 КоАП).

СЮЖЕТ

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Дело было передано судье ещё в конце июля, первое заседание должно было состояться 12 августа, но в связи с истребованием дополнительных материалов его перенесли на 27 августа.

Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе регионального Минздрава, министерство не привлекалось к делу в качестве третьего лица, а узнать позицию самой ГКБ № 25 можно будет непосредственно в ходе процесса.

Пояснить, о каких именно выявленных в больнице нарушениях идёт речь, в суде не смогли — судья по делу был недоступен в момент подготовки материала.

Городская клиническая больница № 25 — один из ковидных госпиталей Новосибирска. На прошлой неделе стало известно о том, что её терапевтический корпус в ближайшее время должен возобновить плановую работу.

Аналогичное дело рассматривает Ленинский районный суд в отношении другого ковидного госпиталя Новосибирска — ГКБ № 11, куда приходил Роспотребнадзор с проверкой. В больнице были нарушены действующие правила и гигиенические нормативы, в частности, как сообщал суд, в учреждении не было обеззараживателей воздуха, а приём больных осуществлялся через коридор первого этажа приемного отделения.

В конце мая НГС публиковал кадры из двух переполненных больниц Новосибирска для пациентов с ковидом, в том числе из больницы № 25. Как сообщали новосибирцы, проходившие лечение в этом учреждении, пациентам с подозрением на коронавирус приходилось по нескольку часов лежать на кушетке в коридоре — мест в больнице не хватало на всех.

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