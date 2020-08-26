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Что нас ждёт осенью? И накроет ли Новосибирск второй волной? Прямой эфир с вирусологом о COVID-19

Андрей Покровский ответит на ваши и наши вопросы. Присоединяйтесь!

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Можно ли уже забыть про коронавирус? Или самое тяжелое ждёт нас впереди? Об этом мы и поговорим с новосибирским экспертом

Можно ли уже забыть про коронавирус? Или самое тяжелое ждёт нас впереди? Об этом мы и поговорим с новосибирским экспертом

Официальная статистика оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в последнее время выглядит оптимистично — количество больных постепенно снижается. Уже на следующей неделе у школьников и студентов начнётся новый учебный год. Но можно ли расслабиться? По крайней мере, ВОЗ открыто говорит о возможной второй волне.

Сегодня, 26 августа, журналист НГС Алина Каур поговорит в прямом эфире с новосибирским вирусологом Андреем Покровским — профессором и специалистом в области вирусологии и молекулярной биологии, автором и соавтором более 200 научных работ, в том числе 46 патентов, из них 3 патентов США и Европы.

Эфир состоится в 15:00 в нашем Instagram. Задать вопросы эксперту сможет любой из вас — подключайтесь!

Не спровоцирует ли открытие школ и университетов вторую волну? И будет ли вообще эта вторая волна? Как мы переживём осень-2020 после обострения острых респираторных вирусных инфекций — эти и другие вопросы мы обсудим в прямом эфире.

Подписывайтесь на нашу страничку — в этом случае, когда начнется эфир, вам придет уведомление.

И обязательно пишите свои вопросы в комментариях — мы зададим их вирусологу в прямом эфире.

Соблюдаете ли вы масочный режим?

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    COVID-19прямой эфирвирусологкоронавирус в Новосибирске
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