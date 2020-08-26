Новосибирец подал в суд на «Аэрофлот» — он четыре месяца не может вернуть деньги за билеты в США

Новосибирец судится с «Аэрофлотом» из-за возврата билетов в Нью-Йорк
Новосибирец Андрей Хмельницкий подал в суд на авиакомпанию «Аэрофлот» после того, как ему не вернули деньги за билеты стоимостью 299 тысяч 184 рубля до Нью-Йорка. Вместо этого мужчине предложили сертификат на полёты, однако Андрей не согласен на такое предложение.
19 февраля Андрей купил
— Я не получил никаких подтверждений о том, что возврат оформлен, я пытался многократно связаться со службой поддержки потребителей ПАО «Аэрофлот» и требовал прислать мне подтверждение того, что я оформил возврат, и вернуть мне деньги за билеты, но «Аэрофлот» кормил завтраками. Потом я поехал в офис в Толмачево (единственный работающий на тот момент в городе) и попросил принять у меня заявление о том, что я требую справку, что оформил возврат. Тут начался цирк в стиле наперсточников с базара — работница «Аэрофлота» не хотела принимать у меня заявление на справку, а потом куда-то вообще убежала, — рассказывает Андрей.
11 мая Хмельницкий получил письмо, в котором говорилось о том, что его билеты направлены в специальную очередь на получение возврата.
— В связи со значительным объёмом обращений пассажиров сроки возврата могут быть увеличены, — говорилось в обращении.
29 мая Андрей подал иск,
2 июня Андрей получил письмо, в котором говорилось о том, что, когда он решил сдать билеты, рейсы выполнялись по расписанию. В письме это называют основанием, которое не даёт права на полный возврат средств. В этом же письме Андрею предлагают оформить сертификат на ту же сумму, которую он заплатил за билеты. Сертификат будет действовать в течение трёх лет.
— Было принято постановление правительства, которое даёт авиаперевозчикам отсрочку по возврату денежных средств на три года. То есть лица, которые не попали на рейсы в связи с пандемией коронавируса, могут претендовать на возврат денежных средств только через три года. В свою очередь, в виде компенсации «Аэрофлот» предлагает сертификат, который можно использовать в течение этих трёх лет. При этом «Аэрофлот» не берет во внимание, что билеты моего доверителя были возвратные. Еще до введения карантинных мероприятий, накануне, он отказался от перелета, понимая, что он не состоится, и на этом основании возникло основание вернуть деньги, — рассказала адвокат Юлия Шуваева.
5 августа НГС направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота», в котором просил рассказать, как компания ответила на исковые претензии Андрея Хмельницкого и какой именно тариф у него был. На момент публикации,
В карточке дела на сайте Железнодорожного районного суда говорится о том, что
В мае в подобную ситуацию попала жительница Новосибирска Александра. Она потратила почти два месяца на то, чтобы получить от авиакомпании S7 деньги за билеты в Сеул. НГС подробно рассказывал её историю.