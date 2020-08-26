Новосибирец подал в суд на «Аэрофлот» — он четыре месяца не может вернуть деньги за билеты в США

— Я не получил никаких подтверждений о том, что возврат оформлен, я пытался многократно связаться со службой поддержки потребителей ПАО «Аэрофлот» и требовал прислать мне подтверждение того, что я оформил возврат, и вернуть мне деньги за билеты, но «Аэрофлот» кормил завтраками. Потом я поехал в офис в Толмачево (единственный работающий на тот момент в городе) и попросил принять у меня заявление о том, что я требую справку, что оформил возврат. Тут начался цирк в стиле наперсточников с базара — работница «Аэрофлота» не хотела принимать у меня заявление на справку, а потом куда-то вообще убежала, — рассказывает Андрей.



11 мая Хмельницкий получил письмо, в котором говорилось о том, что его билеты направлены в специальную очередь на получение возврата.



— В связи со значительным объёмом обращений пассажиров сроки возврата могут быть увеличены, — говорилось в обращении.