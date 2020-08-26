НСО получит почти миллиард рублей из федерального бюджета — на какие дороги пойдут деньги

Новосибирская область в сентябре получит субсидию от федерального бюджета на поддержку строительного комплекса. В бюджет НСО перечислят 980 миллионов рублей.

— Из 6 миллиардов 200 миллионов, которые были предоставлены регионам для поддержки строительного комплекса, нам удалось привлечь на территорию Новосибирской области 980 миллионов рублей. Это беспрецедентный случай. Уже подписано соглашение. В сентябре деньги должны поступить в бюджет Новосибирской области, — сообщил министр строительства региона Иван Шмидт на пресс-конференции в ТАСС.