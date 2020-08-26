НСО получит почти миллиард рублей из федерального бюджета — на какие дороги пойдут деньги

Новосибирская область получит субсидию в 980 миллионов
Новосибирская область в сентябре получит субсидию от федерального бюджета на поддержку строительного комплекса. В бюджет НСО перечислят 980 миллионов рублей.
— Из 6 миллиардов 200 миллионов, которые были предоставлены регионам для поддержки строительного комплекса, нам удалось привлечь на территорию Новосибирской области 980 миллионов рублей. Это беспрецедентный случай. Уже подписано соглашение. В сентябре деньги должны поступить в бюджет Новосибирской области, — сообщил министр строительства региона Иван Шмидт на пресс-конференции в ТАСС.
Он рассказал, на какие проекты потратят деньги.
— Предполагаем продолжение двух дорог: Титова и Петухова. И строительство школы на 1100 мест в Верх-Тулинском совете, — объяснил Иван Шмидт.
В середине августа стало известно, что в Новосибирске построят дорогу от дома на улице Петухова, 95 до улицы Николая Сотникова, 2 — один метр обойдётся в 184 тысячи рублей.