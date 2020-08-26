26 августа среда
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 74.51
eur 88.06
Тема дняПоймали душителя, нападавшего у «Березовой рощи»

Все новости

Все новости

НСО получит почти миллиард рублей из федерального бюджета — на какие дороги пойдут деньги

Также часть из этих средств пойдёт на строительство школы

5 027
78Обсудить

Поделиться

В Новосибирске на федеральные деньги продолжат работы, в том числе на улице Титова

В Новосибирске на федеральные деньги продолжат работы, в том числе на улице Титова

Новосибирская область получит субсидию в 980 миллионов

Новосибирская область в сентябре получит субсидию от федерального бюджета на поддержку строительного комплекса. В бюджет НСО перечислят 980 миллионов рублей.

— Из 6 миллиардов 200 миллионов, которые были предоставлены регионам для поддержки строительного комплекса, нам удалось привлечь на территорию Новосибирской области 980 миллионов рублей. Это беспрецедентный случай. Уже подписано соглашение. В сентябре деньги должны поступить в бюджет Новосибирской области, — сообщил министр строительства региона Иван Шмидт на пресс-конференции в ТАСС.

Он рассказал, на какие проекты потратят деньги.

— Предполагаем продолжение двух дорог: Титова и Петухова. И строительство школы на 1100 мест в Верх-Тулинском совете, — объяснил Иван Шмидт.

В середине августа стало известно, что в Новосибирске построят дорогу от дома на улице Петухова, 95 до улицы Николая Сотникова, 2 — один метр обойдётся в 184 тысячи рублей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

строительствошколадороги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (78)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!