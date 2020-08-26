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Власти назвали место, где могут построить новый онкоцентр

Проект медучреждения разрабатывают уже год

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Губернатор Андрей Травников ещё в начале 2019 года заявил о строительстве регионального онкоцентра на 800 коек и заверил, что его возведение должно начаться в 2021 году

Губернатор Андрей Травников ещё в начале 2019 года заявил о строительстве регионального онкоцентра на 800 коек и заверил, что его возведение должно начаться в 2021 году

Новый новосибирский онкоцентр хотят построить на Северном обходе

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт назвал основную площадку, где может появиться новый онкоцентр.

— Рассматриваются несколько площадок. Комплекс достаточно большой. Основной площадкой является площадка на Северном обходе. Сейчас сложно сказать конфигурацию, но, наверное, будет именно она, — рассказал министр во время пресс-конференции.

Ранее источники НГС сообщали, что основной площадкой, которую рассматривают под онкоцентр, была территория Городской клинической больницы № 25.

СЮЖЕТ

Строительство онкоцентра

Проект нового онкоцентра Новосибирской области разрабатывается уже почти год. Впервые Минздрав Новосибирской области сообщил, что согласовал техническое задание для нового онкологического центра в конце августа 2019 года. Эта работа ведётся до сих пор.

— Сегодня идёт проектирование и выбор земельного участка. Мы совместно с Министерством здравоохранения подготовили медико-технологическое задание. И ведем предпроектные проработки. Ведутся переговоры, и пока больше сказать по этой теме нечего, — добавил министр.

Губернатор Андрей Травников в начале 2019 года заявил об онкоцентре на 800 коек в стационаре — он заверил, что строительство начнется в 2021 году.

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Минстройонкоцентр
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