Власти назвали место, где могут построить новый онкоцентр

Новый новосибирский онкоцентр хотят построить на Северном обходе
Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт назвал основную площадку, где может появиться новый онкоцентр.
— Рассматриваются несколько площадок. Комплекс достаточно большой. Основной площадкой является площадка на Северном обходе. Сейчас сложно сказать конфигурацию, но, наверное, будет именно она, — рассказал министр во время пресс-конференции.
Ранее источники НГС сообщали, что основной площадкой, которую рассматривают под онкоцентр, была территория Городской клинической
Проект нового онкоцентра Новосибирской области разрабатывается уже почти год. Впервые Минздрав Новосибирской области сообщил, что согласовал техническое задание для нового онкологического центра в конце августа
— Сегодня идёт проектирование и выбор земельного участка. Мы совместно с Министерством здравоохранения подготовили медико-технологическое задание. И ведем предпроектные проработки. Ведутся переговоры, и пока больше сказать по этой теме нечего, — добавил министр.
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