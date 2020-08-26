Власти назвали место, где могут построить новый онкоцентр

Проект нового онкоцентра Новосибирской области разрабатывается уже почти год. Впервые Минздрав Новосибирской области сообщил, что согласовал техническое задание для нового онкологического центра в конце августа 2019 года . Эта работа ведётся до сих пор.

— Сегодня идёт проектирование и выбор земельного участка. Мы совместно с Министерством здравоохранения подготовили медико-технологическое задание. И ведем предпроектные проработки. Ведутся переговоры, и пока больше сказать по этой теме нечего, — добавил министр.