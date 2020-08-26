От коронавируса умерли две сибирячки: свежая статистика оперштаба за сутки

В Новосибирской области коронавирус обнаружили ещё у 47 человек, двое скончались, сообщили в оперштабе утром 26 августа .



— В регионе зафиксирован 11 141 случай заражения коронавирусом (+47 за последние сутки), в том числе инфицировано 670 детей. 9844 пациента выздоровели (+50 за сутки). Скончались ещё два пациента: женщины в возрасте 60 лет и 71 года . Всего в регионе от коронавируса умерли 346 человек, — рассказали в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.