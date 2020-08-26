От коронавируса умерли две сибирячки: свежая статистика оперштаба за сутки

В Новосибирской области коронавирус обнаружили ещё у 47 человек, двое скончались, сообщили в оперштабе утром
— В регионе зафиксирован
В отделениях реанимации сейчас находятся 49 человек. На ИВЛ — 13 пациентов.
Госпитализированы 22 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 451 пациент.
В Новосибирской области за время пандемии провели
Официальная статистика оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в последнее время выглядит оптимистично — заболеваемость постепенно снижается. Однако полностью болезнь никуда не уходит, а Всемирная организация здравоохранения говорит о возможной второй волне распространения коронавируса.
Вчера главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал о том, в каких случаях человек может второй раз заразиться коронавирусом. По его словам, такие случаи уже есть.
На этой неделе губернатор Новосибирской области снял некоторые коронавирусные ограничения (например, разрешил открыться фитнес-центрам), но при этом продлил режим повышенной готовности в Новосибирской области до