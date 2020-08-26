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От коронавируса умерли две сибирячки: свежая статистика оперштаба за сутки

В отделениях реанимации находятся 49 человек

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В регионе сейчас зафиксирован <nobr class="_">11 141</nobr> случай заражения коронавирусом

В регионе сейчас зафиксирован 11 141 случай заражения коронавирусом

В Новосибирской области коронавирус обнаружили ещё у 47 человек, двое скончались, сообщили в оперштабе утром 26 августа.

— В регионе зафиксирован 11 141 случай заражения коронавирусом (+47 за последние сутки), в том числе инфицировано 670 детей. 9844 пациента выздоровели (+50 за сутки). Скончались ещё два пациента: женщины в возрасте 60 лет и 71 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 346 человек, — рассказали в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.


В отделениях реанимации сейчас находятся 49 человек. На ИВЛ — 13 пациентов.

Госпитализированы 22 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 972.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 451 пациент.

В Новосибирской области за время пандемии провели 400 270 тестов на коронавирус.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Официальная статистика оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в последнее время выглядит оптимистично — заболеваемость постепенно снижается. Однако полностью болезнь никуда не уходит, а Всемирная организация здравоохранения говорит о возможной второй волне распространения коронавируса.

Вчера главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал о том, в каких случаях человек может второй раз заразиться коронавирусом. По его словам, такие случаи уже есть.

На этой неделе губернатор Новосибирской области снял некоторые коронавирусные ограничения (например, разрешил открыться фитнес-центрам), но при этом продлил режим повышенной готовности в Новосибирской области до 30 сентября.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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