Власти и СГК рассказали об утренних проверках ТЭЦ на взрывные устройства

— Правоохранительные органы обследуют территории станций, на штатную работу ТЭЦ это не влияет. Поводов для беспокойства нет, — прокомментировали ситуацию в «Сибирской генерирующей компании».

Это уже пятое по счёту сообщение о минировании зданий в Новосибирске в августе.



Если у вас есть информация о минировании ТЭЦ или других зданий в городе, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157-00-00 (Whats'App или Telegram) или на почту news@ngs.ru. Присылайте свои фото и видео!



Вчера ТЭЦ также получали сообщения о минировании.



На прошлой неделе сообщения о минировании поступали два дня подряд. Неизвестные сообщали о минировании судов, также одно сообщение об угрозе получила мэрия.



Новосибирский юрист Денис Катуров оказался одним из тех, кому на прошлой неделе пришлось ждать четыре часа на улице, пока специалисты проверят здание областного суда. Он написал колонку с выводами, которые сделал во время наблюдения за спецслужбами. НГС опубликовал его текст от первого лица.