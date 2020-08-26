В Новосибирске против душителя, который орудовал у «Берёзовой рощи», возбудили уголовное дело — его уже поймали

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело против сибиряка, который нападал на женщин у парка «Берёзовая роща».
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния, соединенного с угрозой убийством), — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Следователи вместе с полицейскими уже задержали подозреваемого — им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за изнасилование,
— По версии следствия,
Мужчину отправили в СИЗО.
— Кроме того, в материалах уголовного дела имеются сведения о совершении злоумышленником еще одного нападения на женщину на территории Дзержинского района Новосибирска. Следователи проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.
Если вы также подверглись нападению со стороны мужчины на фото, следователи просят вас обратиться к ним по телефонам:
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