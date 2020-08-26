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СрочноПоймали душителя, нападавшего у «Березовой рощи»

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В Новосибирске против душителя, который орудовал у «Берёзовой рощи», возбудили уголовное дело — его уже поймали

Мужчину отправили в СИЗО

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Нападавший уже был неоднократно судим, в том числе и за изнасилование

Нападавший уже был неоднократно судим, в том числе и за изнасилование

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело против сибиряка, который нападал на женщин у парка «Берёзовая роща».

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния, соединенного с угрозой убийством), — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Следователи вместе с полицейскими уже задержали подозреваемого — им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за изнасилование, 45-летний местный житель.

— По версии следствия, 8 августа 2020 года около 3 часов подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории ПКиО «Берёзовая роща» в Дзержинском районе Новосибирска встретил ранее ему незнакомую 32-летнюю женщину. Мужчина подошел к потерпевшей со спины, схватил за шею, начал сдавливать, отчего последняя потеряла сознание, после чего нападавший совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, — объяснила Кулешова.

Если вы также подверглись нападению со стороны мужчины на фото, следователи просят вас обратиться к ним по телефонам: 208-23-46 или 203-57-39

Если вы также подверглись нападению со стороны мужчины на фото, следователи просят вас обратиться к ним по телефонам: 208-23-46 или 203-57-39

Мужчину отправили в СИЗО.

— Кроме того, в материалах уголовного дела имеются сведения о совершении злоумышленником еще одного нападения на женщину на территории Дзержинского района Новосибирска. Следователи проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

Если вы также подверглись нападению со стороны мужчины на фото, следователи просят вас обратиться к ним по телефонам: 208-23-46 или 203-57-39.

В начале этой недели мы писали, что мужчина, который пытался задушить девушку у парка «Берёзовая роща», подозревается в нападении на ещё одну жительницу Новосибирска. Последний случай произошел ночью 12 августанеизвестный мужчина напал на возвращавшуюся домой девушку.

Прошлым летом в Ленинском районе Новосибирска мужчина с ножом напал на девушку, когда она выходила из лифта в своем подъезде. Нападавший был знаком с пострадавшей. Здесь мы публиковали видео нападения.

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