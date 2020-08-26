В Новосибирске против душителя, который орудовал у «Берёзовой рощи», возбудили уголовное дело — его уже поймали

Мужчину отправили в СИЗО.

— Кроме того, в материалах уголовного дела имеются сведения о совершении злоумышленником еще одного нападения на женщину на территории Дзержинского района Новосибирска. Следователи проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

Если вы также подверглись нападению со стороны мужчины на фото, следователи просят вас обратиться к ним по телефонам: 208-23-46 или 203-57-39 .