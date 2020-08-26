Опять «заминировали»: в Новосибирске эвакуируют сотрудников ТЭЦ

В Новосибирске сегодня,
— Сегодня опять поступило с утра сообщение о минировании на ТЭЦ-3, — рассказал читатель НГС.
В службе «112» корреспонденту НГС подтвердили, что утром вновь были получены сообщения о минировании ТЭЦ.
Это уже пятая по счёту массовая эвакуация в Новосибирске в августе.
Корреспондент НГС обратилась в «Сибирскую генерирующую компанию», чтобы выяснить подробности случившегося. На момент публикации ответ не поступил.
Если у вас есть информация о минировании ТЭЦ или других зданий в городе, то сообщите об этом в редакцию по телефону
Вчера ТЭЦ также получали сообщения о минировании.
На прошлой неделе сообщения о минировании поступали два дня подряд. Неизвестные сообщали о минировании судов, также одно сообщение об угрозе получила мэрия.
Новосибирский юрист Денис Катуров оказался одним из тех, кому на прошлой неделе пришлось ждать четыре часа на улице, пока специалисты проверят здание областного суда. Он написал колонку с выводами, которые сделал во время наблюдения за спецслужбами. НГС опубликовал его текст от первого лица.