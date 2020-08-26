Новосибирцы по несколько суток стоят за разрешением на охоту — толпа попала на видео

В Новосибирске около Управления использованием природных ресурсов на улице Жуковского несколько дней подряд собирается огромная толпа. Сезон охоты в регионе в этом году начинается на неделю раньше, поэтому все спешат получить разрешение.
— Люди уже по трое суток живут (в прямом смысле слова), чтобы получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Идёт две очереди: живая и среди тех, кто подал заявку через «Госуслуги», а разрешения выдают три человека, — рассказал подписчик группы «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Мужчина утверждает, что получить разрешение через МФЦ по записи невозможно, так как ближайшая запись только на
О том, что Минприроды Новосибирской области решило в этом году начать сезон охоты на неделю раньше, стало известно
— Как доложил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, изменение сроков охоты с
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в Минприроды НСО с просьбой уточнить, почему в период пандемии коронавируса охотникам приходится собираться в толпу, чтобы получить разрешение.
В этом году в регионе не было весенней охоты. Её решили отменить в апреле из-за угрозы распространения коронавируса.