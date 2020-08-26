Новосибирцы по несколько суток стоят за разрешением на охоту — толпа попала на видео

О том, что Минприроды Новосибирской области решило в этом году начать сезон охоты на неделю раньше, стало известно 19 августа .

— Как доложил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, изменение сроков охоты с 5 сентября на 29 августа связано с увеличением численности водоплавающей и боровой дичи на территории региона, — рассказывали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в Минприроды НСО с просьбой уточнить, почему в период пандемии коронавируса охотникам приходится собираться в толпу, чтобы получить разрешение.

В этом году в регионе не было весенней охоты. Её решили отменить в апреле из-за угрозы распространения коронавируса.