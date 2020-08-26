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Новосибирцы по несколько суток стоят за разрешением на охоту — толпа попала на видео

Сезон охоты в регионе начинается на неделю раньше

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Распределение очереди попало на видео

Распределение очереди попало на видео

В Новосибирске около Управления использованием природных ресурсов на улице Жуковского несколько дней подряд собирается огромная толпа. Сезон охоты в регионе в этом году начинается на неделю раньше, поэтому все спешат получить разрешение.

— Люди уже по трое суток живут (в прямом смысле слова), чтобы получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Идёт две очереди: живая и среди тех, кто подал заявку через «Госуслуги», а разрешения выдают три человека, — рассказал подписчик группы «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Мужчина утверждает, что получить разрешение через МФЦ по записи невозможно, так как ближайшая запись только на 8 сентября. Он снял толпу на видео.

О том, что Минприроды Новосибирской области решило в этом году начать сезон охоты на неделю раньше, стало известно 19 августа.

— Как доложил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, изменение сроков охоты с 5 сентября на 29 августа связано с увеличением численности водоплавающей и боровой дичи на территории региона, — рассказывали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в Минприроды НСО с просьбой уточнить, почему в период пандемии коронавируса охотникам приходится собираться в толпу, чтобы получить разрешение.

В этом году в регионе не было весенней охоты. Её решили отменить в апреле из-за угрозы распространения коронавируса.

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дичьохотатолпа
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