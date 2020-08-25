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«Опускает пистолет, и три выстрела подряд»: в Новосибирске мужчина обстрелял собаку на прогулке

Животное гуляло на поводке вместе с хозяйкой

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Собаку подстрелили на глазах у хозяйки&nbsp;

Собаку подстрелили на глазах у хозяйки 

В Октябрьской районе Новосибирска на стадионе около НГАСУ неизвестный мужчина обстрелял лабрадора, который находился на прогулке вместе со своей хозяйкой. Инцидент произошёл поздно вечером 24 августа.

— Мы поздно обычно выходим гулять, потому что он бежит ко всем собакам. И вот, пошли на стадион, уже набегались. Мы там обычно с собакой бегаем, круги нарезаем. Встали на дорожку, и я сказала: «Рони, справа, и побежали». Он меня туда-сюда начал таскать. Мы остановились, и я начала на него немножко ругаться. С дорожки сошли. И смотрим, молодой человек бежит, он в маске, высокий, худощавого телосложения. Правда, темно было, я сильно его не разглядела, — вспоминает хозяйка лабрадора Ориона Елена. — И он останавливается буквально в метре от нас. Кажется, у меня вся жизнь пролетела перед глазами, когда на нас он пистолет направил. Я сначала думала, что на меня. А потом он — раз — опускает пистолет на Роньку, и три выстрела подряд.

После выстрелов мужчина продолжил бег, тогда как хозяйка Ориона взяла собаку и направилась домой, чтобы оказать ей помощь. Несмотря на то, что выстрелы произошли с близкого расстояния, лабрадор не получил серьёзных травм.

— Он хотел, наверное, и в глаз ему попасть, и в брюхо попасть, в самые больные места. Но попал в ухо около черепа и где рёбра, но не пробил ничего насквозь. И лапу, он, конечно, сильно ему прострелил. Обошлось, что жизненно важные органы и сухожилия не задеты. Он хромает, конечно. Слух тоже не пострадал. Обошлись, как говорится, малой кровью. Хотя я не знала, думала, у меня уже труп тут лежит. Настолько страшно было, когда стреляют посреди города в безобидную собаку, которая никогда никого не обидела в своей жизни, — добавляет Елена.

Хозяйка Ориона обратилась с заявлением в полицию.

— Заявление было. Проводится проверка, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В апреле на улице Петухова во время прогулки погибла собака, которую застрелили на глазах у хозяина.

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собакипострадало животное
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