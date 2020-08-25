«Опускает пистолет, и три выстрела подряд»: в Новосибирске мужчина обстрелял собаку на прогулке

В Октябрьской районе Новосибирска на стадионе около НГАСУ неизвестный мужчина обстрелял лабрадора, который находился на прогулке вместе со своей хозяйкой. Инцидент произошёл поздно вечером 24 августа.

— Мы поздно обычно выходим гулять, потому что он бежит ко всем собакам. И вот, пошли на стадион, уже набегались. Мы там обычно с собакой бегаем, круги нарезаем. Встали на дорожку, и я сказала: «Рони, справа, и побежали». Он меня туда-сюда начал таскать. Мы остановились, и я начала на него немножко ругаться. С дорожки сошли. И смотрим, молодой человек бежит, он в маске, высокий, худощавого телосложения. Правда, темно было, я сильно его не разглядела, — вспоминает хозяйка лабрадора Ориона Елена. — И он останавливается буквально в метре от нас. Кажется, у меня вся жизнь пролетела перед глазами, когда на нас он пистолет направил. Я сначала думала, что на меня. А потом он — раз — опускает пистолет на Роньку, и три выстрела подряд.