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«Шла по встречной полосе»: в Новосибирской области женщина погибла под колёсами иномарки

Пострадавшая погибла на месте

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Это уже второй подобный случай за сутки

Это уже второй подобный случай за сутки

Вечером во вторник, 25 августа, в Куйбышевском районе водитель иномарки сбил женщину, которая шла по дороге.

— На автодороге г. Куйбышев — с. Венгерово водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат» 1994 года рождения, следовавший со стороны посёлка Заречный в сторону села Венгерово, совершил наезд на женщину (на вид 40 лет, личность устанавливается), которая шла по встречной полосе. В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства данного ДТП.

Ранее в Дзержинском районе Новосибирска водитель «Газели» сбил женщину, переходившую дорогу. С места ДТП он скрылся пешком.

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ДТПнасмерть сбили пешехода
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