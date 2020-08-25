«Шла по встречной полосе»: в Новосибирской области женщина погибла под колёсами иномарки

Вечером во вторник, 25 августа, в Куйбышевском районе водитель иномарки сбил женщину, которая шла по дороге.

— На автодороге г. Куйбышев — с. Венгерово водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат» 1994 года рождения, следовавший со стороны посёлка Заречный в сторону села Венгерово, совершил наезд на женщину (на вид 40 лет, личность устанавливается), которая шла по встречной полосе. В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.