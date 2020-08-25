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В Новосибирске массовая авария затруднила проезд по Октябрьском мосту

На съезде собралась пробка

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Автомобилистам приходится объезжать ДТП

Автомобилистам приходится объезжать ДТП

Поздно вечером во вторник, 25 августа, на Октябрьском мосту Новосибирска собралась длинная пробка из-за массового ДТП.

— В начале Октябрьского моста три машины столкнулись вроде в сторону центра. Они заняли много места в левой полосе, поэтому их объезжают, — сообщила в редакцию НГС очевидица.

Из-за аварии перед въездом на мост собралась пробка.

Пробка продолжает увеличиваться

Пробка продолжает увеличиваться

— На Октябрьском мосту столкновение трёх машин. В аварии никто не пострадал. ДТП с материальным ущербом, — прокомментировали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

На прошлой неделе массовая авария на Бердском шоссе стала причиной длинной пробки — одного из водителей зажало в машине.

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ДТПОктябрьский мостмассовая авария
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