В Новосибирске массовая авария затруднила проезд по Октябрьском мосту

Поздно вечером во вторник, 25 августа, на Октябрьском мосту Новосибирска собралась длинная пробка из-за массового ДТП.
— В начале Октябрьского моста три машины столкнулись вроде в сторону центра. Они заняли много места в левой полосе, поэтому их объезжают, — сообщила в редакцию НГС очевидица.
Из-за аварии перед въездом на мост собралась пробка.
— На Октябрьском мосту столкновение трёх машин. В аварии никто не пострадал. ДТП с материальным ущербом, — прокомментировали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
На прошлой неделе массовая авария на Бердском шоссе стала причиной длинной пробки — одного из водителей зажало в машине.