В Новосибирске массовая авария затруднила проезд по Октябрьском мосту

Поздно вечером во вторник, 25 августа, на Октябрьском мосту Новосибирска собралась длинная пробка из-за массового ДТП.

— В начале Октябрьского моста три машины столкнулись вроде в сторону центра. Они заняли много места в левой полосе, поэтому их объезжают, — сообщила в редакцию НГС очевидица.

Из-за аварии перед въездом на мост собралась пробка.