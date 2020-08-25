В Дзержинском районе «Газель» насмерть сбила женщину

Вечером во вторник, 25 августа, в Дзержинском районе Новосибирска «Газель» насмерть сбила пешехода, переходящего улицу.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло около нерегулируемого пешеходного перехода у остановки «Посёлок» на Каменском шоссе. Женщину сбила «Газель», после чего от полученных травм она скончалась.
В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска подтвердили информацию о данном ДТП. Подробную информацию обещали предоставить чуть позже.
Обновлено: В ГИБДД рассказали подробности аварии.
— Около 19:00 сегодня неустановленный водитель на автомобиле "Газель" двигался по проспекту Дзержинского со стороны поселка Каменка в сторону улицы Волочаевской. В пути следования у дома номер 169 по улице проспект Дзержинского в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину, предположительно, 40 лет, которая от полученных травм скончалась на месте. Водитель, бросив автомобиль, в пешем порядке скрылся с места происшествия, — рассказали в ГИБДД.
На прошлой неделе в Дзержинском районе водитель ВАЗа насмерть сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте.