В Дзержинском районе «Газель» насмерть сбила женщину

Вечером во вторник, 25 августа, в Дзержинском районе Новосибирска «Газель» насмерть сбила пешехода, переходящего улицу.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло около нерегулируемого пешеходного перехода у остановки «Посёлок» на Каменском шоссе. Женщину сбила «Газель», после чего от полученных травм она скончалась.

В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска подтвердили информацию о данном ДТП. Подробную информацию обещали предоставить чуть позже.

