Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ — у нее коронавирус

Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, заразившуюся коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники. По словам пресс-секретаря Тимошенко Марины Сороки, «хороших новостей нет».



— К сожалению, хороших новостей сейчас нет. Состояние Юлии Владимировны остается сложным, — написала Марина Сорока на своей странице в Facebook. — Со вчерашнего вечера она проходит курс интенсивной терапии, согласно протоколу лечения COVID.

