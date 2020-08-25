Сибиряк нашел собаку и попросил за неё вознаграждение — хозяйка написала заявление в полицию

— И в объявлении было указано про вознаграждение, и они сами предложили мне 20 тысяч рублей, — объясняет новосибирец. — Я сказал, что мне деньги не нужны, дайте просто щенка такой же породы. У меня жена привыкла к собаке. Купите такую собачку, без родословной, без всего. Мне без разницы, сколько денег. Они нашли сами собачку, я приехал в питомник, а они приехали с полицией. Написали на меня заявление, что я вымогал у них деньги. А я хотел отдать просто собаку, и всё.

Хозяйка собаки, по словам Павла Черемисина, обвинила его в том, что он якобы вымогал с неё 70 тысяч рублей. Сейчас ему грозит уголовное дело.

Требовал и деньги, и собаку

У владелицы собаки — своя версия случившегося. По словам Анны, 10 августа она потеряла свою собаку Клаву, всё это время её искала, расклеивала бумажные объявления и писала во всех тематических группах в социальных сетях.

— Спустя две недели мне звонит этот человек, пьяный, в четыре часа ночи, — рассказывает женщина. — Сказал, что нашёл мою собаку, что хотел пойти перебить ей татуировку, сделать паспорт. Сказал, что отдаст собаку только в том случае, если я предоставлю ему щенка такой же породы и денежное вознаграждение. Я сама хотела заплатить вознаграждение и в объявлении писала про 20 тысяч рублей.