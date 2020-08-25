25 августа вторник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 74.42
eur 87.90
Тема дняЗакрылись навсегда два известных ресторана

Все новости

Все новости

Сибиряк нашел собаку и попросил за неё вознаграждение — хозяйка написала заявление в полицию

По версии владелицы йоркширского терьера, всё было иначе — мужчина вымогал с неё и деньги, и щенка

4 363
43Обсудить

Поделиться

Новосибирец подобрал йоркширского терьера на улице

Новосибирец подобрал йоркширского терьера на улице

30-летний новосибирец Павел Черемисин оказался в полиции после того, как попытался вернуть найденного на улице йоркширского терьера. Владелица животного обвинила мужчину в вымогательстве — якобы он потребовал денежное вознаграждение. Корреспондент НГС выслушала обе стороны конфликта, а также узнала у юриста — можно ли просить вознаграждение за найденную вещь или это чревато уголовным делом.

Вместо денег — нового щенка

По словам Павла Черемисина, около двух недель назад он вместе с женой нашел на улице Есенина йоркширского терьера. Позже в социальных сетях мужчина наткнулся на объявление о том, что эту собаку ищут хозяева.

— И в объявлении было указано про вознаграждение, и они сами предложили мне 20 тысяч рублей, — объясняет новосибирец. — Я сказал, что мне деньги не нужны, дайте просто щенка такой же породы. У меня жена привыкла к собаке. Купите такую собачку, без родословной, без всего. Мне без разницы, сколько денег. Они нашли сами собачку, я приехал в питомник, а они приехали с полицией. Написали на меня заявление, что я вымогал у них деньги. А я хотел отдать просто собаку, и всё.

Хозяйка собаки, по словам Павла Черемисина, обвинила его в том, что он якобы вымогал с неё 70 тысяч рублей. Сейчас ему грозит уголовное дело.

Требовал и деньги, и собаку

У владелицы собаки — своя версия случившегося. По словам Анны, 10 августа она потеряла свою собаку Клаву, всё это время её искала, расклеивала бумажные объявления и писала во всех тематических группах в социальных сетях.

— Спустя две недели мне звонит этот человек, пьяный, в четыре часа ночи, — рассказывает женщина. — Сказал, что нашёл мою собаку, что хотел пойти перебить ей татуировку, сделать паспорт. Сказал, что отдаст собаку только в том случае, если я предоставлю ему щенка такой же породы и денежное вознаграждение. Я сама хотела заплатить вознаграждение и в объявлении писала про 20 тысяч рублей.

После этой беседы, говорит Анна, мужчина перестал отвечать на звонки, на связь вышел только на следующий день в одиннадцать вечера. Павел заявил, что ему нужен не йоркширский терьер, а щенок шпица, и что только после того, как ему дадут вознаграждение и щенка, он отдаст собаку.

— Я стала звонить зоозащитникам, меня испугали, что это может быть мошенник и что моей собаки у него нет, — продолжает Анна. — Я набралась смелости, пошла в полицию. Сказала, что от меня требуют такого щенка, на которого у меня в принципе нет денег. Вместе с вознаграждением это было бы порядка 70 тысяч рублей. В итоге я написала заявление в полицию, мы приехали на место, где продаются эти щенки, а там уже оперативники забрали мою собаку.

На чьей стороне закон?

В пресс-службе ГУ МВД по НСО не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Что может грозить новосибирцу — предположил адвокат Константин Чесноков.

— Скорее всего, в возбуждении уголовного дела откажут, — считает эксперт. — У него было основание требовать это вознаграждение. Да, когда ты находишь что-то, ты обязан отнести это хозяину. Иначе это кража. А если речь идёт о вымогательстве, то тут не будет состава, потому что есть основания требовать что-то взамен. То есть даже в самом худшем случае это самоуправство. Когда у тебя есть основания что-то требовать, но ты не идёшь в суд, а принимаешь на себя роль госорганов и начинаешь требовать. Это самоуправство, а не вымогательство. Тут, скорее всего, будет отказной материал. Вот если бы он эту собаку себе оставил, то это бы была кража.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

вымогательствоживотныесобакауголовное дело
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (43)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!