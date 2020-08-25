Сибиряк нашел собаку и попросил за неё вознаграждение — хозяйка написала заявление в полицию

30-летний новосибирец Павел Черемисин оказался в полиции после того, как попытался вернуть найденного на улице йоркширского терьера. Владелица животного обвинила мужчину в вымогательстве — якобы он потребовал денежное вознаграждение. Корреспондент НГС выслушала обе стороны конфликта, а также узнала у юриста — можно ли просить вознаграждение за найденную вещь или это чревато уголовным делом.
Вместо денег — нового щенка
По словам Павла Черемисина, около двух недель назад он вместе с женой нашел на улице Есенина йоркширского терьера. Позже в социальных сетях мужчина наткнулся на объявление о том, что эту собаку ищут хозяева.
— И в объявлении было указано про вознаграждение, и они сами предложили мне 20 тысяч рублей, — объясняет новосибирец. — Я сказал, что мне деньги не нужны, дайте просто щенка такой же породы. У меня жена привыкла к собаке. Купите такую собачку, без родословной, без всего. Мне без разницы, сколько денег. Они нашли сами собачку, я приехал в питомник, а они приехали с полицией. Написали на меня заявление, что я вымогал у них деньги. А я хотел отдать просто собаку, и всё.
Хозяйка собаки, по словам Павла Черемисина, обвинила его в том, что он якобы вымогал с неё 70 тысяч рублей. Сейчас ему грозит уголовное дело.
Требовал и деньги, и собаку
У владелицы собаки — своя версия случившегося. По словам Анны, 10 августа она потеряла свою собаку Клаву, всё это время её искала, расклеивала бумажные объявления и писала во всех тематических группах в социальных сетях.
— Спустя две недели мне звонит этот человек, пьяный, в четыре часа ночи, — рассказывает женщина. — Сказал, что нашёл мою собаку, что хотел пойти перебить ей татуировку, сделать паспорт. Сказал, что отдаст собаку только в том случае, если я предоставлю ему щенка такой же породы и денежное вознаграждение. Я сама хотела заплатить вознаграждение и в объявлении писала про 20 тысяч рублей.
После этой беседы, говорит Анна, мужчина перестал отвечать на звонки, на связь вышел только на следующий день в одиннадцать вечера. Павел заявил, что ему нужен не йоркширский терьер, а щенок шпица, и что только после того, как ему дадут вознаграждение и щенка, он отдаст собаку.
— Я стала звонить зоозащитникам, меня испугали, что это может быть мошенник и что моей собаки у него нет, — продолжает Анна. — Я набралась смелости, пошла в полицию. Сказала, что от меня требуют такого щенка, на которого у меня в принципе нет денег. Вместе с вознаграждением это было бы порядка 70 тысяч рублей. В итоге я написала заявление в полицию, мы приехали на место, где продаются эти щенки, а там уже оперативники забрали мою собаку.
На чьей стороне закон?
В пресс-службе ГУ МВД по НСО не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Что может грозить новосибирцу — предположил адвокат Константин Чесноков.
— Скорее всего, в возбуждении уголовного дела откажут, — считает эксперт. — У него было основание требовать это вознаграждение. Да, когда ты находишь что-то, ты обязан отнести это хозяину. Иначе это кража. А если речь идёт о вымогательстве, то тут не будет состава, потому что есть основания требовать что-то взамен. То есть даже в самом худшем случае это самоуправство. Когда у тебя есть основания что-то требовать, но ты не идёшь в суд, а принимаешь на себя роль госорганов и начинаешь требовать. Это самоуправство, а не вымогательство. Тут, скорее всего, будет отказной материал. Вот если бы он эту собаку себе оставил, то это бы была кража.