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В Минздраве рассказали, кто рискует переболеть COVID-19 дважды

Случаи повторного заражения пока единичны

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Случаи повторного заражения пока единичны

Случаи повторного заражения пока единичны

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал о том, в каких случаях человек может второй раз заразиться коронавирусом. По его словам, такие случаи уже есть.

— Мы пока еще не все знаем про инфекцию, она только изучается, но если следовать классическим канонам иммунологии, то после перенесенного заболевания, как правило, у большинства людей вырабатывается иммунитет, который их защищает от последующего заражения. Но иммунная система индивидуальна у каждого человека. И в случае если иммунная система ослаблена или просто есть какие-то индивидуальные особенности, то иммунный ответ может выработаться недостаточно сильный после перенесенной инфекции, который не защитит от повторного заражения, — рассказал Чуланов.

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При этом он отметил, что случаев повторного заражения меньшинство, это небольшой процент среди всех перенесших инфекцию. Так что опасность переболеть второй раз хоть и остается, но на течении эпидемии не скажется — массового повторного заражения врачи не ждут.

Всемирная организация здравоохранения также отмечает, что случаи повторного заражения COVID-19 единичны. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

— У нас время от времени были сообщения о том, что люди получали негативный тест, а потом позитивный тест. И до нынешнего случая было неясно, действительно ли люди повторно заражались либо это были проблемы с тестированием. Но важно отметить, что таких случаев было очень и очень мало. И это один случай на более чем 23 миллиона. Вероятно, мы увидим еще подобные случаи, но они не будут регулярными, — цитирует Маргарет Харрис РИА «Новости».

О первых случаях повторного заражения COVID-19 стало известно еще в апреле. Тогда в Таиланде пациентка вновь заболела буквально через неделю после выздоровления. Позже появились сообщения о повторно заразившихся в Нидерландах, Бельгии и, совсем недавно, Гонконге. 24 августа глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что заразился коронавирусом во второй раз. Сегодня его доставили в Москву для дополнительного обследования.

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COVID-19ВОЗкоронавирусВладимир Чуланов
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