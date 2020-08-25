В Минздраве рассказали, кто рискует переболеть COVID-19 дважды

При этом он отметил, что случаев повторного заражения меньшинство, это небольшой процент среди всех перенесших инфекцию. Так что опасность переболеть второй раз хоть и остается, но на течении эпидемии не скажется — массового повторного заражения врачи не ждут.



Всемирная организация здравоохранения также отмечает, что случаи повторного заражения COVID-19 единичны. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.



— У нас время от времени были сообщения о том, что люди получали негативный тест, а потом позитивный тест. И до нынешнего случая было неясно, действительно ли люди повторно заражались либо это были проблемы с тестированием. Но важно отметить, что таких случаев было очень и очень мало. И это один случай на более чем 23 миллиона. Вероятно, мы увидим еще подобные случаи, но они не будут регулярными, — цитирует Маргарет Харрис РИА «Новости».



О первых случаях повторного заражения COVID-19 стало известно еще в апреле. Тогда в Таиланде пациентка вновь заболела буквально через неделю после выздоровления. Позже появились сообщения о повторно заразившихся в Нидерландах, Бельгии и, совсем недавно, Гонконге. 24 августа глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что заразился коронавирусом во второй раз. Сегодня его доставили в Москву для дополнительного обследования.

