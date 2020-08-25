Песков объяснил, почему из-за отравления Навального до сих пор не завели дело

По словам Пескова, для расследования нужен повод, сначала необходимо установить вещество, из-за которого Навальный оказался в больнице, а пока в Кремле только констатируют «факт нахождения пациента в коме». Комментируя сообщения о возможном покушении на Навального, пресс-секретарь президента заявил, что это «пустой шум», и призвал не усматривать тенденцию в произошедших убийствах и покушениях на критиков Путина. Также он отметил, что Владимир Путин не давал поручений относительно заграничного лечения оппозиционера.



— А какие он должен был дать поручения? Врачам лечить пациента? Врачам согласиться на его перевозку? Нет, не давал, для него (заграничного лечения. — Прим. ред.) не нужны поручения президента, — сказал Песков.

Комментируя заявление берлинской клиники «Шарите» (туда на прошлой неделе перевезли Навального) о том, что у оппозиционера диагностировали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, Песков заявил, что немецкие врачи не сказали ничего нового и спешат с версией.

