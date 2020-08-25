«Дети и родители разминулись»: на прогулке в Крыму потерялись два мальчика из Новосибирска — как их искали

Мальчики из Новосибирска потерялись в Крыму
Вечером, 24 августа, в крымском Судаке потерялись два мальчика из Новосибирска — они вместе с родителями гуляли по тропе Голицына. На поиски детей отправился аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС».
— Вызов поступил в 17:10 по местному времени. Через 25 минут спасательная служба прибыла на место. В 18:03 после проведенных поисковых мероприятий потерявшиеся мальчики 13 и 5 лет были найдены. В помощи врачей дети не нуждались, их передали родителям, — рассказал по телефону дежурный спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».
Как рассказал корреспонденту НГС начальник судакского отряда «КРЫМ-СПАСа» Андрей Шкляр, родители самостоятельно искали детей около двух часов, затем были вынуждены обратиться к спасателям.
— Тропа Голицына — это туристическая тропа, которая идет вокруг мыса. Родители чуть отпустили детей вперед, и дети пошли самостоятельно. У нас есть такие места — Царский пляж и Можжевеловая роща. И вот они в Можжевеловой роще пошли по разным тропам. Родители пытались их найти около двух часов сами на том месте, где они их потеряли. А дети самостоятельно начали передвигаться по тропе в сторону поселка Новый Свет. Протяженность тропы 2,5 — 2,8 км. Нашли их в месте под названием грот Шаляпина. Ничего страшного, просто дети и родители разминулись. Детям медицинская помощь не нужна, — уточнил Андрей Шкляр.
Курортный сезон в Крыму начался в середине июня — там отменили самоизоляцию для российских туристов и обязательную обсервацию. После этого побережья Чёрного моря начали постепенно заполняться туристами до такой степени, что начинает казаться — Крым и Сочи скоро треснут.
Поэтому прочитайте материал, в котором сибирячка рассказала, как бюджетно отдохнуть на Крымском побережье и где найти пустые пляжи — советы можно прочитать тут. О том, как наплыв туристов выглядит с точки зрения жителей самого Крыма, можно прочитать в материале Алёны Хазинуровой из Севастополя.