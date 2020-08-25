«Дети и родители разминулись»: на прогулке в Крыму потерялись два мальчика из Новосибирска — как их искали

Как рассказал корреспонденту НГС начальник судакского отряда «КРЫМ-СПАСа» Андрей Шкляр, родители самостоятельно искали детей около двух часов, затем были вынуждены обратиться к спасателям.

— Тропа Голицына — это туристическая тропа, которая идет вокруг мыса. Родители чуть отпустили детей вперед, и дети пошли самостоятельно. У нас есть такие места — Царский пляж и Можжевеловая роща. И вот они в Можжевеловой роще пошли по разным тропам. Родители пытались их найти около двух часов сами на том месте, где они их потеряли. А дети самостоятельно начали передвигаться по тропе в сторону поселка Новый Свет. Протяженность тропы 2,5 — 2,8 км. Нашли их в месте под названием грот Шаляпина. Ничего страшного, просто дети и родители разминулись. Детям медицинская помощь не нужна, — уточнил Андрей Шкляр.

Курортный сезон в Крыму начался в середине июня — там отменили самоизоляцию для российских туристов и обязательную обсервацию. После этого побережья Чёрного моря начали постепенно заполняться туристами до такой степени, что начинает казаться — Крым и Сочи скоро треснут.