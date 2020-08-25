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В Новосибирске хотят сделать новый парк — он сможет конкурировать с Михайловской набережной

Рассказываем о планах чиновников на территорию рядом с 1-й Ельцовкой

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Возможно, совсем скоро эта территория изменится до неузнаваемости

Возможно, совсем скоро эта территория изменится до неузнаваемости

В Новосибирске появится новый парк рядом с 1-й Ельцовкой

Площадь нового парка у реки 1-я Ельцовка в Заельцовском районе, строительство которого анонсировали власти, может составить примерно 13,3 га.

— Вся Михайловская набережная — 18 га, то есть по масштабам здесь может быть парк уровня Михайловской набережной. Уже есть разработанный проект, — сообщила глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.

На территории вокруг 1-й Ельцовки живет около 37 тысяч человек. От некоторых из них, со слов властей, поступили предложения обустроить рядом с рекой место для отдыха.

Мэр Анатолий Локоть подтвердил, что поддерживает проект создания зеленой зоны, хотя окончательное решение, по его словам, ещё не готово:

— Есть решимость учесть мнение жителей близлежащих районов, чтобы здесь появилась рекреационная зона. Мне нравятся идеи по благоустройству наших малых рек. Предложено поискать решение, чтобы благоустроить эту территорию.

В частности, как было озвучено во время встречи с журналистами, на этой территории могут сделать освещение, дорожки, пару пешеходных мостов.

Застройщикам, которые работают рядом с 1-й Ельцовкой, предложат поучаствовать в благоустройстве. Сроки реализации проекта пока неизвестны.

В конце июля стало известно, что пойма 1-й Ельцовки не зарегистрирована в Росреестре. После этого местные жители стали переживать из-за возможной масштабной застройки на берегах.

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1-я ЕльцовкаЗаельцовский районПарк
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