В Новосибирске хотят сделать новый парк — он сможет конкурировать с Михайловской набережной

Мэр Анатолий Локоть подтвердил, что поддерживает проект создания зеленой зоны, хотя окончательное решение, по его словам, ещё не готово:

— Есть решимость учесть мнение жителей близлежащих районов, чтобы здесь появилась рекреационная зона. Мне нравятся идеи по благоустройству наших малых рек. Предложено поискать решение, чтобы благоустроить эту территорию.



В частности, как было озвучено во время встречи с журналистами, на этой территории могут сделать освещение, дорожки, пару пешеходных мостов.

Застройщикам, которые работают рядом с 1-й Ельцовкой, предложат поучаствовать в благоустройстве. Сроки реализации проекта пока неизвестны.

В конце июля стало известно, что пойма 1-й Ельцовки не зарегистрирована в Росреестре. После этого местные жители стали переживать из-за возможной масштабной застройки на берегах.