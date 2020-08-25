В Новосибирске хотят сделать новый парк — он сможет конкурировать с Михайловской набережной

В Новосибирске появится новый парк рядом с 1-й Ельцовкой
Площадь нового парка у реки 1-я Ельцовка в Заельцовском районе, строительство которого анонсировали власти, может составить примерно 13,3 га.
— Вся Михайловская набережная — 18 га, то есть по масштабам здесь может быть парк уровня Михайловской набережной. Уже есть разработанный проект, — сообщила глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.
На территории вокруг 1-й Ельцовки живет около 37 тысяч человек. От некоторых из них, со слов властей, поступили предложения обустроить рядом с рекой место для отдыха.
Мэр Анатолий Локоть подтвердил, что поддерживает проект создания зеленой зоны, хотя окончательное решение, по его словам, ещё не готово:
— Есть решимость учесть мнение жителей близлежащих районов, чтобы здесь появилась рекреационная зона. Мне нравятся идеи по благоустройству наших малых рек. Предложено поискать решение, чтобы благоустроить эту территорию.
В частности, как было озвучено во время встречи с журналистами, на этой территории могут сделать освещение, дорожки, пару пешеходных мостов.
Застройщикам, которые работают рядом с 1-й Ельцовкой, предложат поучаствовать в благоустройстве. Сроки реализации проекта пока неизвестны.
В конце июля стало известно, что пойма 1-й Ельцовки не зарегистрирована в Росреестре. После этого местные жители стали переживать из-за возможной масштабной застройки на берегах.