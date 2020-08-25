«Срамота!» Комментаторы НГС, осудившие обнаженку, сами стали экспонатами на эротической выставке

Организаторы эротической выставки «Сибирь.НЮ 4.0», которая проходит на двух арт-площадках — в лофт-парке «Подземка» и закрытом клубе «ТупикЛифта», расширили экспозицию. Теперь там можно увидеть не только обнаженные тела в разных ракурсах, но и комментарии людей, которые вряд ли когда-то придут на эту выставку.
Репортаж НГС с открытия выставки стал одним из самых обсуждаемых на этой неделе. Читатели оставили более 300 комментариев, большая часть которых — осуждает подобное искусство. Организаторы выставки выбрали самые злые, бессмысленные и ироничные мнения, после чего сделали их частью экспозиции.
— Пришла мысль в голову: а почему бы их, комментарии, не разместить на выставке? Пусть люди понимают, что мы читаем их и радуемся. Это добавит некую изюминку. Потому что люди, когда сюда приходят, сталкиваются с искусством, а комментарии несколько диссонируют. И ещё такой важный момент: дело-то уже сделано, и потом поток гнева, который льётся, он уже, по сути, не имеет никакого значения… Скажу для комментаторов НГС: мы это будем теперь делать постоянно. И у них будет лишний повод просто прийти на эту выставку, посмотреть своими глазами и увидеть себя, — объясняет Антон Кшнясев, один из организаторов «Сибирь.НЮ 4.0».
Комментарии с указанием никнеймов висят среди работ на выставке как в «Подземке», так и в клубе «ТупикЛифта» под заголовком «Праведный гнев народа». По количеству имён, шутят организаторы, «Сибирь.НЮ 4.0» увеличилась на 20 с лишним авторов — почти в два раза. Выставка на обеих арт-площадках продлится до 20 сентября.