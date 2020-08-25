«Срамота!» Комментаторы НГС, осудившие обнаженку, сами стали экспонатами на эротической выставке

— Пришла мысль в голову: а почему бы их, комментарии, не разместить на выставке? Пусть люди понимают, что мы читаем их и радуемся. Это добавит некую изюминку. Потому что люди, когда сюда приходят, сталкиваются с искусством, а комментарии несколько диссонируют. И ещё такой важный момент: дело-то уже сделано, и потом поток гнева, который льётся, он уже, по сути, не имеет никакого значения… Скажу для комментаторов НГС: мы это будем теперь делать постоянно. И у них будет лишний повод просто прийти на эту выставку, посмотреть своими глазами и увидеть себя, — объясняет Антон Кшнясев, один из организаторов «Сибирь.НЮ 4.0».