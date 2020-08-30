Город серой постиндустриальной архитектуры — 55 мест на карте Новосибирска, куда можно сводить туристов

— Всё зависит от интересов. Повел бы гостей: в театры, уникальные музеи + планетарий + технопарк Академа, съездили бы на прогулку на яхте по Обскому, в ботсад Академа, зоопарк + океанариум, посетили бы храмы Новосибирска + Мочище + Ложок. Потом на Набережную, в центральный парк — посмотреть на фонтан, в Первомайский сквер, фонтан у Глобуса, площадь Ленина, иностранцы любят на рынке всякие орехи и тому подобную местную экзотику. Тогда ещё центральный рынок. Затем термы, аквапарки, парк-отели, тематические ночные клубы, бердске скалы, водопады искусственные в НСО, озёра, Обское море... Ой, да много всего... Так в двух словах не расскажешь, — дает оптимистичный гайд для туристов наша подписчица под ником inessa_prokhorova.

— К сожалению, в Новосибирске это большая проблема — столкнулись, когда приезжали родственники, показать не стыдно только Оперный, зоопарк и Академгородок, — честно признается подписчица под ником elizavetaks.



— Смотря какие интересы у гостей. Сестра приезжает шопиться — ей ТЦ подавай. Музей мировой погребальной культуры ее бы тоже заинтересовал. И аквапарк + термы мира. Тетушки приезжают шопиться более основательно — раньше прямо на барахолку возили. Оперный театр, площадь Ленина — это для всех. Дядька собирается приехать (он, правда, давно собирается) — его в Максимилианс или Шульц. Ну и зоопарк — это наше всё, — продолжает пополнять наш список комментатор под ником lianushkakos.

