Город серой постиндустриальной архитектуры — 55 мест на карте Новосибирска, куда можно сводить туристов

Новосибирцы любят говорить, что наш город сер и скучен, мол, даже туристов некуда сводить (почитайте пару высказываний от горожан). Иностранцы поддерживают эту риторику: даже Витя из Нигерии сказал, что Новосибирск — это деревня. Мы запустили опрос в инстаграме, чтобы узнать, куда бы жители Новосибирска сводили гостей города. Самые интересные, полезные, популярные и нетипичные ответы мы нанесли на карту. Пользуйтесь на здоровье!
Кто-то из читателей НГС, поучаствовавших в опросе, искренне восхищается городом, а кто-то явно недолюбливает Новосибирск:
— Всё зависит от интересов. Повел бы гостей: в театры, уникальные музеи + планетарий + технопарк Академа, съездили бы на прогулку на яхте по Обскому, в ботсад Академа, зоопарк + океанариум, посетили бы храмы Новосибирска + Мочище + Ложок. Потом на Набережную, в центральный парк — посмотреть на фонтан, в Первомайский сквер, фонтан у Глобуса, площадь Ленина, иностранцы любят на рынке всякие орехи и тому подобную местную экзотику. Тогда ещё центральный рынок. Затем термы, аквапарки, парк-отели, тематические ночные клубы, бердске скалы, водопады искусственные в НСО, озёра, Обское море... Ой, да много всего... Так в двух словах не расскажешь, — дает оптимистичный гайд для туристов наша подписчица под ником inessa_prokhorova.
— К сожалению, в Новосибирске это большая проблема — столкнулись, когда приезжали родственники, показать не стыдно только Оперный, зоопарк и Академгородок, — честно признается подписчица под ником elizavetaks.
— Смотря какие интересы у гостей. Сестра приезжает шопиться — ей ТЦ подавай. Музей мировой погребальной культуры ее бы тоже заинтересовал. И аквапарк + термы мира. Тетушки приезжают шопиться более основательно — раньше прямо на барахолку возили. Оперный театр, площадь Ленина — это для всех. Дядька собирается приехать (он, правда, давно собирается) — его в Максимилианс или Шульц. Ну и зоопарк — это наше всё, — продолжает пополнять наш список комментатор под ником lianushkakos.
— Водить реально особо некуда, высасываешь из пальца, особенно зимой. Радует одно, что когда люди впервые в городе, им обычно многое интересно (но лучше больше двух дней не задерживаться). Куда водить после того, как прогулялись от площади Ленина до набережной: балет/опера, краеведческий музей, академгородок, зоопарк, ботсад, музей ж/д, русская баня с вениками, увезти километров за 70 и показать унылые деревни и разруху, покатать на теплоходе, в том числе по водохранилищу, прокатить в нашем метро, ГЭС с экскурсией, музей погребальной культуры и сам крематорий, — дополняет предыдущего комментатора подписчица под ником alexandra__terekhova.
— На очистные сооружения. Ну или в Криводановку. И на помойку, которая горит на прощальном. Шучу, конечно. Очень много интересного есть в городе. Зоопарк, театры, Академ, ГЭС, музеи и многое другое... Все зависит от туриста, — комментирует подписчик под ником _shaganov_mihail_.
— Дожили, даже сводить здесь гостей некуда... Город серой постиндустриальной архитектуры, — заявляет подписчица под ником karamovazhanna и потом продолжает более оптимистично. — Набережная классная! Желаю городу везде так выглядеть!
Среди объектов вы можете найти уже знакомые (даже заезженные) места вроде Заельцовского парка, а можете подробнее изучить достопримечательности своей малой родины и отправиться в поселок Ложок с необычной архитектурой или музей «Гараж 54». Куда еще вы можете сходить сами или с гостями, смотрите на карте.
Куда сводить туристов в Новосибирске
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