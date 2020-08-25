Следователи отказались закрывать дело против организатора смертельной вечеринки в Академгородке

Новосибирские следователи отказали в прекращении уголовного дела в отношении Антона Шматова — одного из организаторов смертельной вечеринки в Академгородке, на которой обрушилась крыша.



— Мы ходатайство подали о прекращении уголовного преследования, нам отказали, будем обжаловать, — рассказала корреспонденту НГС адвокат Шматова Елена Добрицкая. — Орган предварительного следствия в удовлетворении отказал в двух строчках: «Считаем нецелесообразным, и все доводы — это просто позиция защиты».

Добрицкая уточнила, что расследование уголовного дела продлили до октября.