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Следователи отказались закрывать дело против организатора смертельной вечеринки в Академгородке

Расследование инцидента продлили до октября

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Суд поместил Антона Шматова под домашний арест 3 февраля

Суд поместил Антона Шматова под домашний арест 3 февраля

Новосибирские следователи отказали в прекращении уголовного дела в отношении Антона Шматова — одного из организаторов смертельной вечеринки в Академгородке, на которой обрушилась крыша.

— Мы ходатайство подали о прекращении уголовного преследования, нам отказали, будем обжаловать, — рассказала корреспонденту НГС адвокат Шматова Елена Добрицкая. — Орган предварительного следствия в удовлетворении отказал в двух строчках: «Считаем нецелесообразным, и все доводы — это просто позиция защиты».

Добрицкая уточнила, что расследование уголовного дела продлили до октября.

— Назначены и проводятся экспертизы, — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СК России по НСО. — Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним: ночью с 1 на 2 февраля в кафе Новосибирска обрушилась крыша — там проходила гаражная вечеринка. Под завалами оказались несколько человек — один погиб, ещё четверых увезли в больницу. Двое до сих пор лечатся. Организатора вечеринки Антона Шматова отправили под домашний арест, а второго — Данила Одинцова — под подписку о невыезде. Позже под домашний арест отправили и Владимира Понуровского — замдиректора ФГУП «ЖКХ ННЦ». Именно в ведении этого предприятия находилось здание, в котором обрушилась крыша.

Всё, что известно о трагедии, мы рассказывали в онлайн-репортаже. Также мы публиковали видео, как спасатели разгребали завалы и искали людей.

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