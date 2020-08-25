Следователи отказались закрывать дело против организатора смертельной вечеринки в Академгородке

Новосибирские следователи отказали в прекращении уголовного дела в отношении Антона Шматова — одного из организаторов смертельной вечеринки в Академгородке, на которой обрушилась крыша.
— Мы ходатайство подали о прекращении уголовного преследования, нам отказали, будем обжаловать, — рассказала корреспонденту НГС адвокат Шматова Елена Добрицкая. — Орган предварительного следствия в удовлетворении отказал в двух строчках: «Считаем нецелесообразным, и все доводы — это просто позиция защиты».
Добрицкая уточнила, что расследование уголовного дела продлили до октября.
— Назначены и проводятся экспертизы, — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СК России по НСО. — Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним: ночью с 1 на 2 февраля в кафе Новосибирска обрушилась крыша — там проходила гаражная вечеринка. Под завалами оказались несколько человек — один погиб, ещё четверых увезли в больницу. Двое до сих пор лечатся. Организатора вечеринки Антона Шматова отправили под домашний арест, а второго — Данила Одинцова — под подписку о невыезде. Позже под домашний арест отправили и Владимира Понуровского — замдиректора ФГУП «ЖКХ ННЦ». Именно в ведении этого предприятия находилось здание, в котором обрушилась крыша.
Всё, что известно о трагедии, мы рассказывали в онлайн-репортаже. Также мы публиковали видео, как спасатели разгребали завалы и искали людей.