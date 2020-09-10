«Все будут стараться вас задавить»: журналист НГС о том, как 3 месяца заставляла власть спасти реку

Читатели часто присылают в редакцию фотографии и письма о горах мусора, загрязнении рек и лесов. Честно — такие сообщения лично меня иногда раздражали. Зачем писать в СМИ, если столько же времени займет обращение в мэрию или администрацию, или прокуратуру? Редакция не может каждый день писать новости про очередную кучу мусора, а также у нас нет специалистов, которые бы их разгребали.

А этой весной я лично столкнулась с такой проблемой и поняла, почему люди не хотят писать обращения к власти. Три месяца заняла у меня борьба за реку Каменку, которая течёт в районе, в котором находится мой дом и которую в мае рабочие завалили строительным мусором — старыми бордюрами и асфальтом.

Написанная новость об этом безобразии однозначно значительно облегчила бы мне жизнь. На публикации в СМИ власть старается реагировать быстро. По крайней мере, пока. Но я решила провести эксперимент и узнать, как обычному гражданину можно исправить ситуацию своими силами. Делюсь с вами своими впечатлениями и алгоритмом, как действовать, если вы всё-таки решитесь ввязаться в подобную борьбу.