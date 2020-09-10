«Все будут стараться вас задавить»: журналист НГС о том, как 3 месяца заставляла власть спасти реку

Новосибирцы сейчас борются за чистоту реки Тула — они заметили, что из-за выбросов вода окрасилась в белый цвет. В итоге после огласки ситуации в СМИ мэрия пообещала поставить видеонаблюдение и следить за состоянием люков возле реки. Но не всегда вопрос получается решить так быстро и заставить власть обратить внимание на проблему. Корреспондент НГС Александра Бруня три месяца потратила на то, чтобы спасти реку Каменку, на берег которой вывалили строительный мусор. О своём опыте общения с властью она рассказала в авторской колонке, а также дала несколько советом тем, кому не всё равно, что происходит вокруг него.
Читатели часто присылают в редакцию фотографии и письма о горах мусора, загрязнении рек и лесов. Честно — такие сообщения лично меня иногда раздражали. Зачем писать в СМИ, если столько же времени займет обращение в мэрию или администрацию, или прокуратуру? Редакция не может каждый день писать новости про очередную кучу мусора, а также у нас нет специалистов, которые бы их разгребали.
А этой весной я лично столкнулась с такой проблемой и поняла, почему люди не хотят писать обращения к власти. Три месяца заняла у меня борьба за реку Каменку, которая течёт в районе, в котором находится мой дом и которую в мае рабочие завалили строительным мусором — старыми бордюрами и асфальтом.
Написанная новость об этом безобразии однозначно значительно облегчила бы мне жизнь. На публикации в СМИ власть старается реагировать быстро. По крайней мере, пока. Но я решила провести эксперимент и узнать, как обычному гражданину можно исправить ситуацию своими силами. Делюсь с вами своими впечатлениями и алгоритмом, как действовать, если вы всё-таки решитесь ввязаться в подобную борьбу.
В мае у дома по улице Есенина начали приводить в порядок территорию. Все были очень довольны тем, что меняют поребрики и асфальт, но в середине месяца во время прогулки я обнаружила, что старые бордюры и покрытие оказались вывалены на берег реки Каменки за домом. На земле были видны следы от грузового транспорта, а строительный мусор уже начал сползать в русло и грозил его в ближайшем будущем просто перекрыть.
Куда пойдет вода? Сначала в гаражи, а потом может и до жилых многоэтажек добраться. Это если отбросить факт, что из реки просто решили сделать свалку. А опасные камни не оставляют никакого шанса выжить ребенку или взрослому, которые могут оступиться и упасть в воду.
Я решила разобраться в этой ситуации и заставить того, кто решил превратить реку в помойку, убрать это безобразие. Так начался долгий путь борьбы и нервотрёпки.
Совет — обращения пишите сразу во все инстанции, которые могут иметь отношение к проблеме и могут чисто теоретически повлиять на её решение. Думаю, что только массовая рассылка помогла сдвинуться делу с места. Сейчас все ведомства спокойно принимают обращения в электронной форме, так что много времени это у вас не займёт.
Письма с описанием ситуации, а также приложенными фотографиями 27 мая от меня получили:
— Мэрия Новосибирска;
— Администрация Дзержинского района;
— Прокуратура Новосибирской области;
— Государственная жилищная инспекция;
— Министерство природных ресурсов Новосибирской области.
Первые ответы я получила 2 июня от Государственной жилищной инспекции. Ведомство перенаправило моё обращение в Минприроды и администрацию района, так что моё письмо попало в каждое из них дважды, но это, я считаю, даже помогло. Почему? Потому что, чем чаще тыкать вашей проблемой в ответственных лиц — тем лучше. Чем больше людей будет в курсе ситуации — тем лучше и тем тяжелее будет её замолчать.
Мэрия прислала своих специалистов 9 июня и пригласила меня на реку на комиссию. И здесь началось самое интересное. Когда вы занимаетесь подобным вопросом, то должны быть готовы — все будут стараться вас задавить и убедить, что вы неправы, что вам всё кажется, а на самом деле всё хорошо. Такое впечатление у меня осталось в целом от этой истории, а особенно от комиссии во главе со специалистами мэрии.
На встречу пригласили двух старших по дому, причем не только из того здания, где меняли бордюры. Две дамы пенсионного возраста сразу же с ходу начали кричать и нападать на меня. По их словам, владельцы близлежащих гаражей сами вручную перетаскали бордюры, чтобы укрепить берег. И они оказали нам всем великую услугу этим. Не перевелись богатыри на земле русской, что не может не радовать. Откуда тогда были следы от техники — никто сказать не мог.
После споров внезапно версия с владельцами гаражей сменилась на другую. Якобы это были просто жители дома, которые боятся за детей. Дамы заявили, что ребятня, резвясь на берегу, часто падает в воду. И, видимо, местные решили не оставить детям никакого шанса на выживание и свалить опасные камни на землю.
На встрече присутствовал подрядчик, который благоустраивал территорию дома и его специалист, который сказал, что если мне так не всё равно на природу, чтобы я шла и разбиралась со свалками на ОбьГЭСе, а не ерундой такой страдала. После очередной порции споров, стало понятно, что ни к чему хорошему это не приведет.
Чиновники пытались убедить, что они не знают, откуда были взяты бордюры и как. Но написать акт так, как им хотелось, не удалось. Все факты были прописаны, как положено, с мнениями разных сторон. Единственный недочет с моей стороны — я не сфотографировала документ, в котором расписалась. Считаю, что это нужно было сделать, но после часа нервотрепки особо об этом не думаешь.
Именно после этой встречи я поняла, почему никто не горит жалением с нашей властью взаимодействовать. Себе дороже.
Прокуратура Новосибирской области передала моё обращение в районный отдел — думаю, что именно это поспособствовало более быстрому решению проблемы.
19 июня мне пришёл ответ от администрации Дзержинского района о том, что подрядчик обязуется убрать мусор до 15 августа. Также было указано, что против него возбуждено административное производство.
25 июня пришёл ответ от Министерства природных ресурсов, где сказано, что специалист проверил моё обращение, оно подтвердилось, и отходы в реке были им зафиксированы. Все ведомства однозначно писали о том, что обнаружены отходы и строительный мусор.
Несмотря на это, 26 июня департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска внезапно сообщил, что ему требуется дополнительное время для разбирательств. А 24 июля ответил, что «специалистами департамента произведен осмотр территории, установлено наличие укрепления берега реки элементами от дорожных работ».
Очень жаль, что этот ответ от департамента я получила только спустя два дня после приезда мэра на место. Вы думаете, он приехал посмотреть на загрязнение реки? Нет, он приехал послушать, какой молодец подрядчик и как он прекрасно благоустроил территорию дома. Только куда делись старые поребрики — мэру не сообщили.
Местный действующий депутат позже поинтересовался моим возрастом, намекая, что я ещё слишком молода для понимания всей ситуации.
Поэтому ещё один совет, на который меня натолкнуло общение с депутатом — постарайтесь привлечь к проблеме общественников. Один в поле не воин. Я обратилась в «Зелёную дружину», которая занимается экологическими проблемами в городе. Сделала я это достаточно поздно, уже когда стало понятно, что подрядчику не отвертеться, но всё же участие подобных организаций в таких вопросах сильно помогает.
Как именно наказали подрядчика и наказали ли вообще чем-то более серьезным, чем замечание, мне неизвестно до сих пор. В ответах мэрии и администрации об этом нет ни слова. Но я обязательно выясню этот момент в будущем.
В завершении хочу предупредить — вам будет тяжело. С таким отношением властей точно будет непросто добиться правды. Но после того, как я пришла 16 августа на реку, то поняла, что вся эта нервотрёпка того стоила. Реку прибрали. И пусть исчез только строительный мусор, а бытовой остался — это первый шаг в её сохранении.
Я надеюсь, что если все мы не будем бояться бороться с системой, а пока приходится с ней именно бороться, то она сама изменится и развернётся к людям. Сейчас она однозначно стоит к нам спиной.
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