Заглядываем внутрь пентхауса, который продают в центре Новосибирска (в ванной висит странный постер)

В Новосибирске выставили на продажу пентхаус возле Заксобрания
В Новосибирске выставили на продажу пентхаус в ЖК «Статус» площадью
Объявление на сайте N1.ru появилось
— Квартира продаётся со всей мебелью и техникой. Консьерж. Закрытая территория двора, детская площадка. Прекрасный вид из окна, — кратко сообщается в описании жилья на сайте N1.ru.
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В этом году жюри архитектурного рейтинга «Золотая капитель» присудило серебряные дипломы интерьерам четырёх пентхаусов, построенных в одном новосибирском доме. Юрий Куликов, основатель архитектурного бюро YURAKULIKOV, которое и спроектировало интерьеры этих пентхаусов, рассказал, что необычного удалось осуществить в интерьерах победителей конкурса.