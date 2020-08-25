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Заглядываем внутрь пентхауса, который продают в центре Новосибирска (в ванной висит странный постер)

Квартира расположена на 23-м этаже 24-этажного дома

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Одно из достоинств продающейся квартиры, как подчёркивают авторы объявления, — отличный вид на центр Новосибирска

Одно из достоинств продающейся квартиры, как подчёркивают авторы объявления, — отличный вид на центр Новосибирска

В Новосибирске выставили на продажу пентхаус возле Заксобрания

В Новосибирске выставили на продажу пентхаус в ЖК «Статус» площадью 147 квадратных метров. За четырёхкомнатную квартиру с видом на Заксобрание, Коммунальный мост и театр «Глобус» просят 25 млн рублей.

Объявление на сайте N1.ru появилось 22 августа. В нём сообщается, что дом был построен по спецпроекту в 2015 году.

— Квартира продаётся со всей мебелью и техникой. Консьерж. Закрытая территория двора, детская площадка. Прекрасный вид из окна, — кратко сообщается в описании жилья на сайте N1.ru.

Жильё продают вместе с мебелью

Жильё продают вместе с мебелью

В квартире есть место вполне классическим интерьерам

В квартире есть место вполне классическим интерьерам

Некоторые комнаты обставлены в современном стиле

Некоторые комнаты обставлены в современном стиле

А вот в ванной, судя по всему, решили отойти от спокойной цветовой гаммы

А вот в ванной, судя по всему, решили отойти от спокойной цветовой гаммы

Таких санузлов в доме, кстати, несколько

Таких санузлов в доме, кстати, несколько

Как и спален. Вот так выглядит вторая спальня

Как и спален. Вот так выглядит вторая спальня

Есть и третья спальня

Есть и третья спальня

Кухонный стол располагается на трёх ножках-львах

Кухонный стол располагается на трёх ножках-львах

Львов можно встретить и на входе

Львов можно встретить и на входе

Вид на город, который обещают будущим владельцам пентхауса

Вид на город, который обещают будущим владельцам пентхауса

Что почитать об элитном жилье в нашем городе?

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры, которые продают в Новосибирске

На прошлой неделе появилось предложение о продаже элитного одноэтажного коттеджа с видом на сосны в Заельцовском бору. За него просят 92 млн рублей.

Ещё один коттедж на берегу Оби продают за 30 миллионов — на участке есть свой пруд, а сам домик выполнен в классическом стиле.

В этом году жюри архитектурного рейтинга «Золотая капитель» присудило серебряные дипломы интерьерам четырёх пентхаусов, построенных в одном новосибирском доме. Юрий Куликов, основатель архитектурного бюро YURAKULIKOV, которое и спроектировало интерьеры этих пентхаусов, рассказал, что необычного удалось осуществить в интерьерах победителей конкурса.

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недвижимостьпентхаусэлитное жилье
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