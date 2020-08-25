Заглядываем внутрь пентхауса, который продают в центре Новосибирска (в ванной висит странный постер)

В Новосибирске выставили на продажу пентхаус в ЖК «Статус» площадью 147 квадратных метров. За четырёхкомнатную квартиру с видом на Заксобрание, Коммунальный мост и театр «Глобус» просят 25 млн рублей.



Объявление на сайте N1.ru появилось 22 августа . В нём сообщается, что дом был построен по спецпроекту в 2015 году .



— Квартира продаётся со всей мебелью и техникой. Консьерж. Закрытая территория двора, детская площадка. Прекрасный вид из окна, — кратко сообщается в описании жилья на сайте N1.ru.