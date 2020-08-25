В Новосибирске заказали парк рядом с будущей ледовой ареной — он протянется почти до берега

Парк рядом с новой ледовой ареной в Новосибирске оценили в 400 миллионов
В Новосибирске объявили закупку на обустройство территории рядом с новой ледовой ареной. Максимальная цена контракта —
— Это территория, прилегающая к ледовой арене, парковая зона от самой арены практически до береговой линии, площадь порядка
Согласно данным с сайта госзакупок, средства на работы выделят из городского бюджета 2021 и 2022 годов. Подрядчику предстоит сделать рабочую документацию, подготовить территорию, провести электричество и систему водоотведения. Также он должен установить освещение и декоративные элементы, сделать покрытие дорожек. Электронный аукцион проведут
Строительством самой ледовой арены занимается московская компания «Элинальфа». Когда она выиграла аукцион на второй этап работ, мы рассказывали, что известно об этом подрядчике. К концу этого года ЛДС должен быть достроен на 52%, а первый турнир там хотят провести в конце