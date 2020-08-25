В Новосибирске заказали парк рядом с будущей ледовой ареной — он протянется почти до берега

Согласно данным с сайта госзакупок, средства на работы выделят из городского бюджета 2021 и 2022 годов. Подрядчику предстоит сделать рабочую документацию, подготовить территорию, провести электричество и систему водоотведения. Также он должен установить освещение и декоративные элементы, сделать покрытие дорожек. Электронный аукцион проведут 1 сентября .



Строительством самой ледовой арены занимается московская компания «Элинальфа». Когда она выиграла аукцион на второй этап работ, мы рассказывали, что известно об этом подрядчике. К концу этого года ЛДС должен быть достроен на 52%, а первый турнир там хотят провести в конце 2022 года .