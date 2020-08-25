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В Новосибирске заказали парк рядом с будущей ледовой ареной — он протянется почти до берега

Работы по благоустройству должны закончить одновременно с самим ЛДС

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Подрядчик должен будет закончить работы к сентябрю 2022 года

Подрядчик должен будет закончить работы к сентябрю 2022 года

Парк рядом с новой ледовой ареной в Новосибирске оценили в 400 миллионов

В Новосибирске объявили закупку на обустройство территории рядом с новой ледовой ареной. Максимальная цена контракта — 433,5 млн рублей, заказчиком выступает муниципальное предприятие «УЗСПТС».

— Это территория, прилегающая к ледовой арене, парковая зона от самой арены практически до береговой линии, площадь порядка 17–18 га. У нас есть проектная документация, необходимо будет выполнить рабочую. Основные проектные решения уже есть. Окончание работ — не позднее 1 сентября 2022 года, сама арена сдается в конце августа — начале сентября, — рассказал НГС директор «УЗСПТС» Александр Мысик.

Так выглядит проект благоустройства территории у ЛДС, который подготовили в 2019 году

Так выглядит проект благоустройства территории у ЛДС, который подготовили в 2019 году

Согласно данным с сайта госзакупок, средства на работы выделят из городского бюджета 2021 и 2022 годов. Подрядчику предстоит сделать рабочую документацию, подготовить территорию, провести электричество и систему водоотведения. Также он должен установить освещение и декоративные элементы, сделать покрытие дорожек. Электронный аукцион проведут 1 сентября.

Строительством самой ледовой арены занимается московская компания «Элинальфа». Когда она выиграла аукцион на второй этап работ, мы рассказывали, что известно об этом подрядчике. К концу этого года ЛДС должен быть достроен на 52%, а первый турнир там хотят провести в конце 2022 года.

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благоустройствогосзакупкиледовая арена
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