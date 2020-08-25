Автомобиль сбил дорожного рабочего на Гусинобродском шоссе — водитель скрылся

В Новосибирске сегодня, 25 августа, в 00:35 водитель сбил сотрудника дорожной службы, который работал на объекте. Авария произошла недалеко от торгового комплекса «Восток» на месте бывшей барахолки.

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался со стороны улицы Коминтерна по улице Гусинобродское шоссе в сторону Гусинобродского тракта. Напротив дома № 19 по улице Дегтярёва совершил наезд на 22-летнего пешехода, который находился на проезжей части (сотрудник дорожной службы), — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.