Автомобиль сбил дорожного рабочего на Гусинобродском шоссе — водитель скрылся

Возле бывшей барахолки сбили рабочего дорожной службы
В Новосибирске сегодня, 25 августа, в 00:35 водитель сбил сотрудника дорожной службы, который работал на объекте. Авария произошла недалеко от торгового комплекса «Восток» на месте бывшей барахолки.
— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался со стороны улицы Коминтерна по улице Гусинобродское шоссе в сторону Гусинобродского тракта. Напротив дома № 19 по улице Дегтярёва совершил наезд на 22-летнего пешехода, который находился на проезжей части (сотрудник дорожной службы), — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Рабочего доставили в больницу. Он получил травму ноги.
Сейчас автоинспекторы разыскивают водителя и свидетелей ДТП. Если вы обладаете информацией об этом происшествии, в ГИБДД просят позвонить по телефонам: 232-23-51 или 232-23-21.
Автоинспекторы продолжают искать мотоциклиста, который в четверг, 20 августа, в 16:30 в Ленинском районе Новосибирска сбил 7-летнюю девочку и уехал с места ДТП.