«На объектах работают представители силовых структур»: власти и СГК — об утренних «минированиях» ТЭЦ

Антитеррористическая комиссия прокомментировала «минирования» ТЭЦ в Новосибирске, о которых стало известно сегодня утром, 25 августа . Об инциденте также рассказали в «Сибирской генерирующей компании».

— В настоящее время частично проведенными проверочными мероприятиями на объектах признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — говорится в сообщении от пресс-службы правительства НСО.

Власти добавили, что в случае поступления таких сообщений людей эвакуируют из зданий. Специалисты обследуют помещения и выявляют отправителей. Сегодня письма с угрозами поступили на электронную почту.

