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«На объектах работают представители силовых структур»: власти и СГК — об утренних «минированиях» ТЭЦ

Рассказываем, что известно об инциденте

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Взрывные устройства не обнаружили

Взрывные устройства не обнаружили

Антитеррористическая комиссия прокомментировала «минирования» ТЭЦ в Новосибирске, о которых стало известно сегодня утром, 25 августа. Об инциденте также рассказали в «Сибирской генерирующей компании».

— В настоящее время частично проведенными проверочными мероприятиями на объектах признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — говорится в сообщении от пресс-службы правительства НСО.

Власти добавили, что в случае поступления таких сообщений людей эвакуируют из зданий. Специалисты обследуют помещения и выявляют отправителей. Сегодня письма с угрозами поступили на электронную почту.

— В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия, — говорится в сообщении от пресс-службы правительства НСО.

Информацию о минировании также прокомментировали в «Сибирской генерирующей компании»:

— 25 августа на электронные адреса приемных ТЭЦ поступили сообщения о минировании. Проинформированы правоохранительные органы, проведена эвакуация персонала. На объектах работают представители силовых структур.

О «минированиях» в Новосибирске сообщают третью неделю подряд. В первый раз это произошло 13 августа — мы вели онлайн-репортаж. Затем массовые эвакуации проходили 20 августа и повторились на следующий день.

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СГКТЭЦантитеррористическая комиссияминированиеспецслужбы
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