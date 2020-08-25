«На объектах работают представители силовых структур»: власти и СГК — об утренних «минированиях» ТЭЦ

Антитеррористическая комиссия прокомментировала «минирования» ТЭЦ в Новосибирске, о которых стало известно сегодня утром,
— В настоящее время частично проведенными проверочными мероприятиями на объектах признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — говорится в сообщении от пресс-службы правительства НСО.
Власти добавили, что в случае поступления таких сообщений людей эвакуируют из зданий. Специалисты обследуют помещения и выявляют отправителей. Сегодня письма с угрозами поступили на электронную почту.
— В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия, — говорится в сообщении от пресс-службы правительства НСО.
Информацию о минировании также прокомментировали в «Сибирской генерирующей компании»:
— 25 августа на электронные адреса приемных ТЭЦ поступили сообщения о минировании. Проинформированы правоохранительные органы, проведена эвакуация персонала. На объектах работают представители силовых структур.
О «минированиях» в Новосибирске сообщают третью неделю подряд. В первый раз это произошло