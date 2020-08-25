В Новосибирске «заминировали» три ТЭЦ

Неизвестные сообщили о минировании ТЭЦ-3 на левом берегу Новосибирска.
— ТЭЦ-3, Большая, 310, сообщение поступило в 08:04, — рассказали НГС в службе «112».
Также в службе уточнили, что информации о минировании других объектов в городе не поступало.
Видео: Сергей Казанин
В полиции не смогли оперативно прокомментировать информацию об этих сообщениях. НГС также обратился в «Сибирскую генерирующую компанию», чтобы выяснить подробности случившегося. На момент публикации ответ не поступил.
Обновлено. В 8:32 также сообщили о минировании ТЭЦ-2, а в 8:35 — о ТЭЦ-5. На месте работают полиция, скорая, пожарные и другие службы.
Антитеррористическая комиссия региона и СГК прокомментировали информацию о минировании.
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На прошлой неделе сообщения о минировании поступали два дня подряд. Неизвестные сообщали о минировании судов, также одно сообщение об угрозе получила мэрия.
Новосибирский юрист Денис Катуров оказался одним из тех, кому на прошлой неделе пришлось ждать четыре часа на улице, пока специалисты проверят здание областного суда. Он написал колонку с выводами, которые сделал во время наблюдения за спецслужбами. НГС опубликовал его текст от первого лица.