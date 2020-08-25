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Новая статистика от оперштаба: три пациента скончались

Из больниц выписали 61 человека за день

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На искусственной вентиляции лёгких лежат 9 заболевших

На искусственной вентиляции лёгких лежат 9 заболевших

Коронавирусом заразились 59 новосибирцев за сутки

В Новосибирской области за сутки коронавирус выявили у 59 человек. Также стало известно, что трое пациентов скончались.

— По данным оперативного штаба на утро 25 августа, в регионе выявлено 11 094 случая заражения коронавирусом (+59 за последние сутки), в том числе инфицировано 669 детей. 9794 пациента выздоровели (+61 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба за 25 августа.

Умершим было 58, 78 и 80 лет. Всего за время пандемии от коронавируса в НСО умерли 344 человека.

В больницах находятся 983 пациента с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимации лежат 50 пациентов, из них 9 — на искусственной вентиляции лёгких.

— В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 460 пациентов, — добавили в оперштабе.

Вчера стало известно, что в Новосибирской области продлевают режим повышенной готовности, который ввели из-за пандемии. При этом некоторые ограничения снимают. Ранее губернатор Андрей Травников рассказывал, как регион будет бороться с ковидом осенью.

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