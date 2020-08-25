Новая статистика от оперштаба: три пациента скончались

В Новосибирской области за сутки коронавирус выявили у 59 человек. Также стало известно, что трое пациентов скончались.

— По данным оперативного штаба на утро 25 августа, в регионе выявлено 11 094 случая заражения коронавирусом (+59 за последние сутки), в том числе инфицировано 669 детей. 9794 пациента выздоровели (+61 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба за 25 августа.

Умершим было 58, 78 и 80 лет. Всего за время пандемии от коронавируса в НСО умерли 344 человека.

В больницах находятся 983 пациента с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимации лежат 50 пациентов, из них 9 — на искусственной вентиляции лёгких.