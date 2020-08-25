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В Новосибирске разрешили построить шесть новых опор для четвертого моста

На время работ огородят участок парка «Городское начало»

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В ближайшее время строители начнут готовить место для установки опор

В ближайшее время строители начнут готовить место для установки опор

«Сибирская концессионная компания» получила разрешение на строительство новых опор для четвёртого моста. Документ опубликован на муниципальном портале.

— В рамках строительства мостового перехода через реку Обь получено разрешение на строительство опор моста в русловой части и на правом берегу реки. Разрешение выдано на весь срок реализации проекта и регламентирует работы на опорах с 13-й по 18-ю. Всего проектом предусмотрено 18 опор моста, — сообщили в пресс-службе группы «ВИС» (в неё входит «Сибирская концессионная компания»).

Участки для строительства новых опор выделили в районе площади Будагова и парка «Городское начало»

Участки для строительства новых опор выделили в районе площади Будагова и парка «Городское начало»

Также в компании сообщили, что в ближайшее время на правом берегу начнут переустраивать тепловые и электрические сети, водопровод и канализацию. Один из участков находится на территории парка «Городское начало».

— Временные неудобства — вынужденная мера для обеспечения строительства нового моста, — добавили в пресс-службе «ВИС».

В разрешении на строительство указано, что общая стоимость строительства четвертого моста — 34 млрд 273 млн рублей.

В начале июня стало известно, что рядом с четвертым мостом построят тоннель, его протяжённость составит 880,6 м. Сваи для моста начали устанавливать в этом году. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как это было.

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Центральный райончетвертый мостпарк «Городское начало»
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