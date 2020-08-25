В Новосибирске разрешили построить шесть новых опор для четвертого моста

Также в компании сообщили, что в ближайшее время на правом берегу начнут переустраивать тепловые и электрические сети, водопровод и канализацию. Один из участков находится на территории парка «Городское начало».



— Временные неудобства — вынужденная мера для обеспечения строительства нового моста, — добавили в пресс-службе «ВИС».



В разрешении на строительство указано, что общая стоимость строительства четвертого моста — 34 млрд 273 млн рублей.

