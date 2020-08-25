В Новосибирске разрешили построить шесть новых опор для четвертого моста

«Сибирская концессионная компания» получила разрешение на строительство новых опор для четвёртого моста. Документ опубликован на муниципальном портале.
— В рамках строительства мостового перехода через реку Обь получено разрешение на строительство опор моста в русловой части и на правом берегу реки. Разрешение выдано на весь срок реализации проекта и регламентирует работы на опорах
Также в компании сообщили, что в ближайшее время на правом берегу начнут переустраивать тепловые и электрические сети, водопровод и канализацию. Один из участков находится на территории парка «Городское начало».
— Временные неудобства — вынужденная мера для обеспечения строительства нового моста, — добавили в пресс-службе «ВИС».
В разрешении на строительство указано, что общая стоимость строительства четвертого моста —
В начале июня стало известно, что рядом с четвертым мостом построят тоннель, его протяжённость составит