«Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам»: глава Тувы повторно заразился COVID-19

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол, которого в начале июня выписали из больницы после лечения от COVID-19, снова заразился коронавирусом. Об этом он рассказал у себя в Instagram 24 августа.



Теперь он снова проходит лечение в инфекционной больнице.



— Дорогие мои земляки, размещаю своё видео, — написал Шолбан Кара-оол. — Чтобы вас не кормили слухами и не спешили хоронить. Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени. Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения. Кто-то поспешил злословить об этом. Берегите себя, поддерживайте друг друга!

