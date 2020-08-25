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«Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам»: глава Тувы повторно заразился COVID-19

Об этом он рассказал у себя на странице в Instagram

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Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом в первый раз в мае

Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом в первый раз в мае

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол, которого в начале июня выписали из больницы после лечения от COVID-19, снова заразился коронавирусом. Об этом он рассказал у себя в Instagram 24 августа.

Теперь он снова проходит лечение в инфекционной больнице.

— Дорогие мои земляки, размещаю своё видео, — написал Шолбан Кара-оол. — Чтобы вас не кормили слухами и не спешили хоронить. Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени. Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения. Кто-то поспешил злословить об этом. Берегите себя, поддерживайте друг друга!

Также глава Тувы рассказал о своем самочувствии и симптомах.

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Тувакоронавирусповторное заражение
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