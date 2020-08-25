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Российские врачи не нашли у Навального следов отравления, о которых говорят их немецкие коллеги

По словам медиков, анализ на наличие ингибиторов холинэстеразы дал отрицательный результат

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Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске

Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске

Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых заявил РИА «Новости», что высказанная немецкими медиками версия отравления Алексея Навального рассматривалась российскими врачами, но не нашла подтверждения. 24 августа клиника в Германии, куда доставили политика, заявила, что клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы.

— Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было, — цитирует Теплых издание.

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Омские врачи также заявили, что при госпитализации Навального проводили исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодислептиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы. Результат был отрицательным.

— Кроме того, у него отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Как уже заявлялось ранее, мы готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Алексея Навального для их всестороннего изучения, — заявил NGS55.RU заведующий отделением острых отравлений БУЗОО «ГКБСМП № 1», главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, доктор медицинских наук Александр Сабаев.

Ингибиторы холинэстеразы используют в медицине, в частности при лечении болезни Альцгеймера. Передозировка ингибиторов холинэстеразы может привести к холинергическому кризу, характеризующемуся тошнотой, рвотой, слюнотечением, повышенным потоотделением, брадикардией (частотой сердечных сокращений меньше 60 ударов в минуту. — Прим. ред.), низким давлением, угнетением дыхания.

Алексея Навального госпитализировали 20 августа. Глава Фонда борьбы с коррупцией возвращался в Москву из Томска, на борту самолета ему стало плохо, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Самолет с политиком на борту экстренно приземлился в Омске. Первые два дня Навальный находился под наблюдением омских врачей, 22 августа его доставили в немецкую клинику.

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