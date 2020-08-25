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У Навального отравление веществом «из группы ингибиторов холинэстеразы». Что это значит?

Отвечают врачи и учебник химии

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О том, что у Навального «токсическое отравление», его пресс-секретарь говорила ранее, ссылаясь на врача скорой помощи

О том, что у Навального «токсическое отравление», его пресс-секретарь говорила ранее, ссылаясь на врача скорой помощи

Сегодня немецкие врачи из клиники Charite подтвердили версию отравления Алексея Навального. В сообщении медиков говорится, что «клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Мы попросили врачей объяснить, что это значит.

Холинэстеразы — группа ферментов из класса гидролаз карбоновых кислот, субстратами которых являются сложные эфиры холина с уксусной, пропионовой или масляной кислотами.
Ингибиторы холинэстеразы — вещества, замедляющие активность фермента.

СЮЖЕТ

Алексей Навальный впал в кому в Омске Алексей Навальный впал в кому в Омске

— Ингибиторы холинэстеразы — это психотропные, строго рецептурные препараты. Назначают их в основном неврологи или психиатры. Ацетилхолин является одним из важнейших медиаторов, которые отвечают за когнитивную функцию. Ими, например, лечат очень часто поздние когнитивные расстройства вроде болезни Альцгеймера, — объясняет заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии УГМУ Надежда Изможерова.

Надежда Изможерова — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии УГМУ, член Ассоциации клинических фармакологов Российской Федерации и Российского национального общества фармакологов.

Меж тем препараты этой группы и психиатры порой опасаются назначать — в сочетании с другими лекарствами или при передозировке они могут быть очень опасны. Так, например, они несовместимы с антибиотиками.

— Передозировка ингибиторов холинэстеразы может привести к холинергическому кризу, характеризующемуся тошнотой, рвотой, слюнотечением, повышенным потоотделением, брадикардией (частотой сердечных сокращений меньше 60 ударов в минуту. — Прим. ред.), низким давлением, угнетением дыхания. Возможны коллапс и судороги. Возможна мышечная слабость, которая может привести к смерти при поражении дыхательных мышц, — рассказала психиатр Светлана Полубоярских.

Светлана Полубоярских — врач-психиатр высшей категории. Опыт работы — 28 лет.

Ингибиторы ацетилхолинэстеразы также использовались в качестве нервно-паралитических ядов, поскольку могут вызвать смерть путем остановки дыхания.

Алексея Навального госпитализировали 20 августа. Глава Фонда борьбы с коррупцией возвращался в Москву из Томска, на борту самолета ему стало плохо, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Самолет с политиком на борту экстренно приземлился в Омске.

— Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолёт экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление, — написала в твиттере Кира Ярмыш. — Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра.

Znak.com со ссылкой на пассажиров рейса сообщал, что Навальный зашёл в туалет, откуда не вышел. Затем стали слышны крики и стоны.

Алексею Навальному стало плохо в самолете

Первые два дня Навальный находился под наблюдением омских врачей, 22 августа его доставили в немецкую клинику. Исход болезни пока не ясен, последствия могут быть долгосрочными, особенно для нервной системы. Пока Алексей остается в искусственной коме, немецкие врачи оценивают его состояние как серьезное, но без острой угрозы жизни. Омские медики заявили, что на момент госпитализации Алексея Навального в больницу следов отравления ингибиторами холинэстеразы в анализах не было.

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Алексей Навальныйотравление Навального
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