У Навального отравление веществом «из группы ингибиторов холинэстеразы». Что это значит?

СЮЖЕТ Алексей Навальный впал в кому в Омске

— Ингибиторы холинэстеразы — это психотропные, строго рецептурные препараты. Назначают их в основном неврологи или психиатры. Ацетилхолин является одним из важнейших медиаторов, которые отвечают за когнитивную функцию. Ими, например, лечат очень часто поздние когнитивные расстройства вроде болезни Альцгеймера, — объясняет заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии УГМУ Надежда Изможерова.



Надежда Изможерова — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии УГМУ, член Ассоциации клинических фармакологов Российской Федерации и Российского национального общества фармакологов.

Меж тем препараты этой группы и психиатры порой опасаются назначать — в сочетании с другими лекарствами или при передозировке они могут быть очень опасны. Так, например, они несовместимы с антибиотиками.



— Передозировка ингибиторов холинэстеразы может привести к холинергическому кризу, характеризующемуся тошнотой, рвотой, слюнотечением, повышенным потоотделением, брадикардией (частотой сердечных сокращений меньше 60 ударов в минуту. — Прим. ред.), низким давлением, угнетением дыхания. Возможны коллапс и судороги. Возможна мышечная слабость, которая может привести к смерти при поражении дыхательных мышц, — рассказала психиатр Светлана Полубоярских.

