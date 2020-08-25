У Навального отравление веществом «из группы ингибиторов холинэстеразы». Что это значит?

Сегодня немецкие врачи из клиники Charite подтвердили версию отравления Алексея Навального. В сообщении медиков говорится, что «клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Мы попросили врачей объяснить, что это значит.
Холинэстеразы — группа ферментов из класса гидролаз карбоновых кислот, субстратами которых являются сложные эфиры холина с уксусной, пропионовой или масляной кислотами.
Ингибиторы холинэстеразы — вещества, замедляющие активность фермента.
— Ингибиторы холинэстеразы — это психотропные, строго рецептурные препараты. Назначают их в основном неврологи или психиатры. Ацетилхолин является одним из важнейших медиаторов, которые отвечают за когнитивную функцию. Ими, например, лечат очень часто поздние когнитивные расстройства вроде болезни Альцгеймера, — объясняет заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии УГМУ Надежда Изможерова.
Надежда Изможерова — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии УГМУ, член Ассоциации клинических фармакологов Российской Федерации и Российского национального общества фармакологов.
Меж тем препараты этой группы и психиатры порой опасаются назначать — в сочетании с другими лекарствами или при передозировке они могут быть очень опасны. Так, например, они несовместимы с антибиотиками.
— Передозировка ингибиторов холинэстеразы может привести к холинергическому кризу, характеризующемуся тошнотой, рвотой, слюнотечением, повышенным потоотделением, брадикардией (частотой сердечных сокращений меньше 60 ударов в минуту. — Прим. ред.), низким давлением, угнетением дыхания. Возможны коллапс и судороги. Возможна мышечная слабость, которая может привести к смерти при поражении дыхательных мышц, — рассказала психиатр Светлана Полубоярских.
Светлана Полубоярских — врач-психиатр высшей категории. Опыт работы — 28 лет.
Ингибиторы ацетилхолинэстеразы также использовались в качестве нервно-паралитических ядов, поскольку могут вызвать смерть путем остановки дыхания.
Алексея Навального госпитализировали 20 августа. Глава Фонда борьбы с коррупцией возвращался в Москву из Томска, на борту самолета ему стало плохо, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Самолет с политиком на борту экстренно приземлился в Омске.
— Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолёт экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление, — написала в твиттере Кира Ярмыш. — Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра.
Отдельно хочу еще раз это проговорить: то, что у Алексея "токсическое отравление", сказали мне врачи скорой. Это было не мое предположение. То есть первый же медик, который увидел Алексея, сделал такой вывод. Все последующие дни главврач омской больницы просто морочил всем голову— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 24, 2020
Znak.com со ссылкой на пассажиров рейса сообщал, что Навальный зашёл в туалет, откуда не вышел. Затем стали слышны крики и стоны.
Первые два дня Навальный находился под наблюдением омских врачей, 22 августа его доставили в немецкую клинику. Исход болезни пока не ясен, последствия могут быть долгосрочными, особенно для нервной системы. Пока Алексей остается в искусственной коме, немецкие врачи оценивают его состояние как серьезное, но без острой угрозы жизни. Омские медики заявили, что на момент госпитализации Алексея Навального в больницу следов отравления ингибиторами холинэстеразы в анализах не было.