Путин присвоил государственные награды пяти жителям Новосибирска — рассказываем, за что

В воскресенье, 23 августа, на сайте правовой информации был опубликован указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали пять жителей Новосибирской области.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили станционный диспетчер Андрей Лучевников и оператор поста централизации Марина Прокопенко на железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Также в список награждённых попал Сергей Непомнящий — машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Барабинск Западно-Сибирской дирекции тяги Дирекции тяги.
Владимир Путин присвоил почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» деканам факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Ирине Бреге и Александру Новикову.
В начале августа Путин присвоил государственные награды восьми жителям Новосибирска.