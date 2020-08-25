Путин присвоил государственные награды пяти жителям Новосибирска — рассказываем, за что

В воскресенье, 23 августа, на сайте правовой информации был опубликован указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали пять жителей Новосибирской области.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили станционный диспетчер Андрей Лучевников и оператор поста централизации Марина Прокопенко на железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Также в список награждённых попал Сергей Непомнящий — машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Барабинск Западно-Сибирской дирекции тяги Дирекции тяги.