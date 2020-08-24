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В Новосибирске с балкона третьего этажа выпала женщина

По дороге в больницу она скончалась

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Следователи сейчас проводят проверку инцидента

Следователи сейчас проводят проверку инцидента

Вечером в понедельник, 24 августа, около 18:00 в пятиэтажке на Котовского в Новосибирске произошла трагедия — из квартиры на третьем этаже выпала женщина. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного службы «112».

— Котовского, 35, женщина выпала из окна. На вид около 35 лет. Находится в тяжёлом состоянии, еле жива. Сообщение поступило в 18:10, — рассказали в службе «112».

Следственный комитет уже начал проверку.

— Выпала с балкона 3-го этажа женщина 1989 года рождения. Очевидцы вызвали скорую. От полученных травм женщина скончалась по дороге в больницу. Следователи СУ СКР по Новосибирской области проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства. По результатам будет принято процессуальное решение, — сообщила корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Если вы знаете подробности происшествия, стали его свидетелем или знаете погибшую — свяжитесь с редакцией по WhatsApp по номеру 8 923 157-00-00 или по почте news@ngs.ru.

В субботу, 22 августа, рано утром под окнами бизнес-центра «Меридиан» на улице Семьи Шамшиных обнаружили тело 42-летнего мужчины. Он выпал из окна 5-го этажа и погиб от полученных травм.

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Следственный комитетвыпала из окнапогибла женщина
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