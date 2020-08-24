В Новосибирске с балкона третьего этажа выпала женщина

Вечером в понедельник, 24 августа, около 18:00 в пятиэтажке на Котовского в Новосибирске произошла трагедия — из квартиры на третьем этаже выпала женщина. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного службы «112».

— Котовского, 35, женщина выпала из окна. На вид около 35 лет. Находится в тяжёлом состоянии, еле жива. Сообщение поступило в 18:10, — рассказали в службе «112».

Следственный комитет уже начал проверку.

— Выпала с балкона 3-го этажа женщина 1989 года рождения. Очевидцы вызвали скорую. От полученных травм женщина скончалась по дороге в больницу. Следователи СУ СКР по Новосибирской области проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства. По результатам будет принято процессуальное решение, — сообщила корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.