В Новосибирске с балкона третьего этажа выпала женщина

Вечером в понедельник, 24 августа, около 18:00 в пятиэтажке на Котовского в Новосибирске произошла трагедия — из квартиры на третьем этаже выпала женщина. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного службы «112».
— Котовского, 35, женщина выпала из окна. На вид около 35 лет. Находится в тяжёлом состоянии, еле жива. Сообщение поступило в 18:10, — рассказали в службе «112».
Следственный комитет уже начал проверку.
— Выпала с балкона 3-го этажа женщина 1989 года рождения. Очевидцы вызвали скорую. От полученных травм женщина скончалась по дороге в больницу. Следователи СУ СКР по Новосибирской области проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства. По результатам будет принято процессуальное решение, — сообщила корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
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В субботу, 22 августа, рано утром под окнами бизнес-центра «Меридиан» на улице Семьи Шамшиных обнаружили тело 42-летнего мужчины. Он выпал из окна 5-го этажа и погиб от полученных травм.