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В Центральном районе неизвестные избили человека и силой запихали в машину без госномеров

О происшествии в полицию сообщил очевидец

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Инцидент произошёл в 19:25

Инцидент произошёл в 19:25

Вечером 24 августа в Центральном районе Новосибирска неизвестные избили и похитили человека.

— В 19:25 поступило сообщение о том, что неизвестные напали на машину, избили человека, посадили его в чёрный «Инфинити» и поехали по Советской улице в сторону Гоголя. Информация передана в полицию, — рассказал корреспонденту НГС дежурный службы 112.

Подписчик группы «Инцидент. Новосибирск» сообщил, что похищение произошло на улице Советской, 20. Очевидец также добавил, что машина похитителей была без госномеров.

В ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно предоставить информацию об этом инциденте.

Вам что-либо известно о данном инциденте? Вы знаете похищенного или похитителей? У вас есть фото или видео? Свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp по телефону: +7 923 157-00-00 или по почте: news@ngs.ru (можно анонимно).

В июле на камеры наблюдения попал инцидент на Виктора Уса — на видео двое мужчин силой ведут девушку и сажают в чёрный Mercedes-Benz.

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похищение человека
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