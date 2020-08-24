В Центральном районе неизвестные избили человека и силой запихали в машину без госномеров

Вечером 24 августа в Центральном районе Новосибирска неизвестные избили и похитили человека.

— В 19:25 поступило сообщение о том, что неизвестные напали на машину, избили человека, посадили его в чёрный «Инфинити» и поехали по Советской улице в сторону Гоголя. Информация передана в полицию, — рассказал корреспонденту НГС дежурный службы 112.

Подписчик группы «Инцидент. Новосибирск» сообщил, что похищение произошло на улице Советской, 20. Очевидец также добавил, что машина похитителей была без госномеров.

