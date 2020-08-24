В Центральном районе неизвестные избили человека и силой запихали в машину без госномеров

Вечером 24 августа в Центральном районе Новосибирска неизвестные избили и похитили человека.
— В 19:25 поступило сообщение о том, что неизвестные напали на машину, избили человека, посадили его в чёрный «Инфинити» и поехали по Советской улице в сторону Гоголя. Информация передана в полицию, — рассказал корреспонденту НГС дежурный службы 112.
Подписчик группы «Инцидент. Новосибирск» сообщил, что похищение произошло на улице Советской, 20. Очевидец также добавил, что машина похитителей была без госномеров.
В ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно предоставить информацию об этом инциденте.
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В июле на камеры наблюдения попал инцидент на Виктора Уса — на видео двое мужчин силой ведут девушку и сажают в чёрный Mercedes-Benz.