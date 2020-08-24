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Немецкие врачи подтвердили версию отравления Навального

Вызвавшее отравление вещество медики пока назвать не могут

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Алексей Навальный до сих пор в коме

Алексей Навальный до сих пор в коме

Берлинская клиника Charite, куда доставили из Омска Алексея Навального, озвучила его предварительный диагноз. Как сообщает РИА «Новости», проведенная немецкими врачами диагностика указывает на отравление веществом группы «ингибиторов холинэстеразы». Конкретное вещество, которое вызвало отравление, остается неизвестным.

Исход болезни Навального все еще не ясен, последствия для него могут быть долгосрочными, особенно для нервной системы. Пока он остается в искусственной коме, немецкие врачи оценивают его состояние как серьезное, но без острой угрозы жизни.


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Алексей Навальныйотравление Навального
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