Под Новосибирском ищут 36-летнего мужчину со шрамом над бровью, который пропал два месяца назад

Два месяца назад под Новосибирском пропал 36-летний Денис Горбачёв. Мужчина приехал на работу в село Дубровка Маслянинского района Новосибирской области из Кемеровской области. В ночь на 22 мая он бесследно исчез. Его поисками занялись полиция и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.

— Мужчина находился на рабочем объекте в селе Дубровка. Приехал туда из Кемеровской области, где тоже работал. Он ушел с места проживания в ночь с 21 на 22 мая. Объективная причина ухода неизвестна. Все розыскные мероприятия, предпринятые полицией с момента написания заявления о его пропаже, никаких результатов не принесли. К нам заявка пришла накануне, нами было принято решение оказать содействие со стороны нашего поискового отряда и разместить ориентировку в сети Интернет для того, чтобы сделать широкомасштабное оповещение по Сети. Может быть, кто-нибудь знает о планах человека, о причинах, по которым он уехал или ушёл с места проживания или с места работы, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.