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Под Новосибирском ищут 36-летнего мужчину со шрамом над бровью, который пропал два месяца назад

Поисками пропавшего занимаются полиция и волонтёры «Лизы Алерт»

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Денис Горбачёв пропал в ночь с 21 на 22 мая

Денис Горбачёв пропал в ночь с 21 на 22 мая

Два месяца назад под Новосибирском пропал 36-летний Денис Горбачёв. Мужчина приехал на работу в село Дубровка Маслянинского района Новосибирской области из Кемеровской области. В ночь на 22 мая он бесследно исчез. Его поисками занялись полиция и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.

— Мужчина находился на рабочем объекте в селе Дубровка. Приехал туда из Кемеровской области, где тоже работал. Он ушел с места проживания в ночь с 21 на 22 мая. Объективная причина ухода неизвестна. Все розыскные мероприятия, предпринятые полицией с момента написания заявления о его пропаже, никаких результатов не принесли. К нам заявка пришла накануне, нами было принято решение оказать содействие со стороны нашего поискового отряда и разместить ориентировку в сети Интернет для того, чтобы сделать широкомасштабное оповещение по Сети. Может быть, кто-нибудь знает о планах человека, о причинах, по которым он уехал или ушёл с места проживания или с места работы, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост 165 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Поисковому отряду и полиции не известно, во что был одет Денис Горбачёв, когда пропал.

Волонтеры просят сообщить любую информацию о пропавшем по номеру 8 800 700–54–52 или 112.

В пятницу, 21 августа, в лесном массиве Советского района было обнаружено тело Натальи Мяготиной. Женщина пропала ещё 20 июня, её поисками занимались сотрудники полиции, а также волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

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Лиза Алертпоисковый отрядпропал мужчина
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