Новосибирск снова затопило — смотрим, как машины и пешеходы справляются с последствиями ливня

После дождя в Новосибирске затопило улицы
На дорогах Новосибирска снова появились большие лужи после ливня, который прошёл сегодня днём, 24 августа. Дороги на Красном проспекте, улицах Линейной и Кропоткина оказались под водой.
Также серьезные последствия видны на улице Северной — огромные лужи попали на видео.
Видео: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Грозовые дожди ожидаются в Новосибирске и в ближайшие три дня. Об этом рассказали синоптики.
На прошлой неделе город так же сильно залило водой, а в некоторых районах выпал град. Мы публиковали видео с последствиями.