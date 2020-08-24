Новосибирск снова затопило — смотрим, как машины и пешеходы справляются с последствиями ливня

На дорогах Новосибирска снова появились большие лужи после ливня, который прошёл сегодня днём, 24 августа. Дороги на Красном проспекте, улицах Линейной и Кропоткина оказались под водой.

Также серьезные последствия видны на улице Северной — огромные лужи попали на видео.