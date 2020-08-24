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Новосибирск снова затопило — смотрим, как машины и пешеходы справляются с последствиями ливня

Огромные лужи появились в разных частях города

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Такая лужа собралась в центре города

Такая лужа собралась в центре города

После дождя в Новосибирске затопило улицы

На дорогах Новосибирска снова появились большие лужи после ливня, который прошёл сегодня днём, 24 августа. Дороги на Красном проспекте, улицах Линейной и Кропоткина оказались под водой.

Также серьезные последствия видны на улице Северной — огромные лужи попали на видео.

Видео: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Автомобилистам пришлось нелегко

Автомобилистам пришлось нелегко

Чтобы пройти по узким участкам сухой земли, нужно постараться&nbsp;

Чтобы пройти по узким участкам сухой земли, нужно постараться 

В некоторых местах установили палеты, чтобы пешеходам было легче

В некоторых местах установили палеты, чтобы пешеходам было легче

Вода залила даже тротуары

Вода залила даже тротуары

Пройти, не намочив ноги, действительно сложно

Пройти, не намочив ноги, действительно сложно

Ливень помешал автомобилистам и пешеходам на многих улицах

Ливень помешал автомобилистам и пешеходам на многих улицах

После дождя над городом нависла двойная радуга

После дождя над городом нависла двойная радуга

Грозовые дожди ожидаются в Новосибирске и в ближайшие три дня. Об этом рассказали синоптики.

На прошлой неделе город так же сильно залило водой, а в некоторых районах выпал град. Мы публиковали видео с последствиями.

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