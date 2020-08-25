Закрылись два старейших ресторана Новосибирска — они пережили кризис 98-го, но не справились с ковидом

Закрылись два старейших ресторана в центре Новосибирска
Корпорация «Росинтер» закрыла рестораны Il Patio и «Шикари» на Красном проспекте, 29. Внутри уже демонтировано оборудование и вывезена мебель, со здания сняты вывески.
О том, что итальянский Il Patio и кафе паназиатской кухни «Шикари» закрыты навсегда, подтвердили в ещё работающем ресторане Il Patio в торговом центре МЕГА. Обе точки ещё формально присутствуют в базе данных 2ГИС, но имеют статус «организация удалена из справочника».
Заведения начали работать в центре Новосибирска ещё в конце 90-х. Красный проспект, 29 стал первым адресом для корпорации «Росинтер», когда она начала экспансию в Сибирь в 1998 году. Здесь открылись сразу три заведения: фастфуд «Ростикс» (впоследствии сеть была продана американской корпорации — владельцу KFC), итальянское кафе «Патио-Пицца» (сеть позже ребрендирована в Il Patio) и японское кафе «Планета Суши».
Это далеко не первая потеря «Росинтера» в Новосибирске. В последние годы корпорация постепенно закрывает ресторан за рестораном — единственными относительно новыми заведениями стали «Шикари» и Il Patio, открытые в ТРК «Аура» после реконструкции фуд-корта. Сейчас у «Росинтера» осталось в Новосибирске всего четыре заведения: два Il Patio и по одному «Шикари» и «Планета Суши».
С чем связано нынешнее закрытие сразу двух заведений, неизвестно. Редакция направила запрос в компанию «Росинтер», но на момент публикации ответ не поступил.
Пандемия сильно ударила по «Росинтеру». Большинство заведений компании расположены в торговых центрах, работа в которых была парализована. Весной основатель, председатель совета директоров и основной владелец корпорации Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко признавался, что из 250 ресторанов «Росинтера» работали только 30.
Il Patio и «Шикари» пополнили список заведений, которые не смогли пережить пандемию. Всего за последние месяцы закрылись (временно или навсегда) больше 20 заведений — мы публиковали список. Среди самых заметных потерь — ресторан «Фенимор Купер», два трактира «Печки-Лавочки» и ресторан «Любить по-русски», а также ресторан «Хороший год» и бар Barbarba.