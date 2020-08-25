Закрылись два старейших ресторана Новосибирска — они пережили кризис 98-го, но не справились с ковидом

Это далеко не первая потеря «Росинтера» в Новосибирске. В последние годы корпорация постепенно закрывает ресторан за рестораном — единственными относительно новыми заведениями стали «Шикари» и Il Patio, открытые в ТРК «Аура» после реконструкции фуд-корта. Сейчас у «Росинтера» осталось в Новосибирске всего четыре заведения: два Il Patio и по одному «Шикари» и «Планета Суши».

С чем связано нынешнее закрытие сразу двух заведений, неизвестно. Редакция направила запрос в компанию «Росинтер», но на момент публикации ответ не поступил.

Пандемия сильно ударила по «Росинтеру». Большинство заведений компании расположены в торговых центрах, работа в которых была парализована. Весной основатель, председатель совета директоров и основной владелец корпорации Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко признавался, что из 250 ресторанов «Росинтера» работали только 30.

Il Patio и «Шикари» пополнили список заведений, которые не смогли пережить пандемию. Всего за последние месяцы закрылись (временно или навсегда) больше 20 заведений — мы публиковали список. Среди самых заметных потерь — ресторан «Фенимор Купер», два трактира «Печки-Лавочки» и ресторан «Любить по-русски», а также ресторан «Хороший год» и бар Barbarba.