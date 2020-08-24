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«Ехал очень странно»: появилось видео ДТП с машиной Uber, в котором пострадала девушка

Автомобиль «вилял» и остановился прямо на дороге

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ДТП произошло поздно вечером

ДТП произошло поздно вечером

Ночная авария с такси на Титова попала на видео

Воскресное ДТП с автомобилем, на котором была наклейка Uber, попало на видеорегистратор. На нём видно, что водитель совершал странные манёвры на дороге.

Как ранее сообщали в ГИБДД, водитель был в состоянии сильного опьянения. У пассажирки, которая ехала в этом автомобиле, возможен перелом позвоночника.

По словам очевидца, ДТП произошло 23 августа около 22:00 в районе дома на ул. Титова, 131. Легковой автомобиль подрезал КАМАЗ, после чего улетел на трамвайные пути.

Видео: Евгений Гореявчев

— Ехал он очень странно по дороге, сначала завилял, потом вообще остановился посреди дороги, потом снова поехал, размахивал рукой. Вылетел на бордюр и улетел на трамвайные пути с переворотом. На вопросы отвечал какими-то непонятными шутками, — рассказал НГС очевидец происшествия Евгений.

Водитель вёл себя странно, говорит очевидец

Водитель вёл себя странно, говорит очевидец

На прошлой неделе крупное ДТП произошло в Бердске. Автомобиль, который подрезали на перекрёстке, перевернулся в воздухе и столкнулся с двумя другими машинами. Это инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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