Доллар пробил отметку в 74 рубля — новосибирские эксперты рассказали почему

На днях резко подскочил курс доллара. Без снижения он начал расти с 20 августа, а сегодня, 24 августа, по данным Московской биржи, он составляет 74,28 рубля — эксперты объяснили, с чем связан рост.



По данным Центробанка, 18 августа цена за доллар равнялась 72,97 рубля, а с 22 августа превысила отметку в 74 рубля. Завтра доллар будет равен 74,41 рубля.

Это уже не первый скачок летом. Доллар вырастал до 74 рублей и в начале августа, а, например, в июне он был в районе 70 рублей.

Сергей Чирихин — кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ — считает, что рост курса доллара связан с увеличением политических рисков для России — кризисом в Белоруссии, угрозой новых санкций в связи с госпитализацией Алексея Навального: