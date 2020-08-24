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Доллар пробил отметку в 74 рубля — новосибирские эксперты рассказали почему

Это уже не первый скачок курса этим летом

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Курсы валют в банках могут быть выше курса Центробанка

Курсы валют в банках могут быть выше курса Центробанка

Курс доллара превысил 74 рубля

На днях резко подскочил курс доллара. Без снижения он начал расти с 20 августа, а сегодня, 24 августа, по данным Московской биржи, он составляет 74,28 рубля — эксперты объяснили, с чем связан рост.

По данным Центробанка, 18 августа цена за доллар равнялась 72,97 рубля, а с 22 августа превысила отметку в 74 рубля. Завтра доллар будет равен 74,41 рубля.

Это уже не первый скачок летом. Доллар вырастал до 74 рублей и в начале августа, а, например, в июне он был в районе 70 рублей.

Сергей Чирихин — кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ — считает, что рост курса доллара связан с увеличением политических рисков для России — кризисом в Белоруссии, угрозой новых санкций в связи с госпитализацией Алексея Навального:

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— Но главное — рост популярности Джо Байдена как кандидата в президенты США, неоднократно озвучивавшего свою жёсткую позицию по России с обещаниями введения возможных новых санкций. Мой прогноз на неделю — рост курса доллара в пределах 1 рубля, в сентябре — 2–4 рублей.

Геннадий Ляскин — кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории НГУЭУ — также уверен, что в августе действовали несколько понижающих факторов для курса рубля:

— Это, конечно, политическая активность оппозиции в Белоруссии, чреватая очередным антироссийским санкционным пакетом. Однако представляется, что на рубль повлиял массовый выход глобальных игроков из рисковых инвестиций, к числу которых относятся и вложения в российские активы. Две очевидные причины перехода валютных спекулянтов к защитной стратегии — нестабильность эпидемиологической ситуации по странам мира и нарастание экономического конфликта между крупнейшими экономиками мира — США и Китаем.

Кроме того, в августе рост наблюдается и у евро: например, 15 августа цена равнялась 86,41 рубля, по данным Центробанка, а с завтрашнего дня, 25 августа курс евро будет равен 87,9 рубля.

В июле НГС писал о том, что ждёт экономику страны этим летом, какие сценарии возможны, что, кроме коронавируса, на неё повлияет и как себя поведут курсы валют.

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