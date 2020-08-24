Ставку по кредитам на образование снизили до трех процентов

Правительство Российской Федерации изменило правила выдачи кредитов на образование. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.



— До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать их более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых. С трех до девяти месяцев увеличен льготный период кредитования после окончания учебы. Это дает возможность выпускнику трудоустроиться, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки, — заявил Мишустин.

