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Ставку по кредитам на образование снизили до трех процентов

И увеличили льготный период

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Срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет&nbsp;

Срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет 

Правительство Российской Федерации изменило правила выдачи кредитов на образование. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

— До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать их более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых. С трех до девяти месяцев увеличен льготный период кредитования после окончания учебы. Это дает возможность выпускнику трудоустроиться, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки, — заявил Мишустин.

Сниженная процентная ставка будет доступна и тем, кто получил образовательный кредит до вступления постановления в силу. Кроме того, срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет после завершения льготного периода.

Об изменениях глава правительства заявил на совещании со своими заместителями

О необходимости снижения ставки по образовательным кредитам заговорили в мае. Изменения анонсировал Владимир Путин во время одного из совещаний по ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19. В июне Министерство образования и науки подготовило проект соответствующего постановления правительства.

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вузыкредитыобразование
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