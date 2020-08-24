«В цистерне было 17,5 тонны пропана»: спасатели рассказали, как предотвратили сильнейший взрыв на трассе

Новосибирские спасатели рассказали подробности вчерашней аварии, из-за которой пришлось перекрыть федеральную трассу Р-254.

Днём в 15:45 23 августа в Убинском районе водитель тягача не справился с управлением и слетел с дороги, а его цистерну оторвало. Оказалось, что мужчина за рулём был сильно пьян, при этом в цистерне он вёз 17,5 тонны сжиженного пропана.

— Спасатели произвели расчет: до места аварии более 120 км, расчетное время в пути — около 2 часов. Но надо торопиться, риск взрыва очень велик! Все прекрасно помнят картину взрыва газовоза 11 августа в Волгограде, тогда в цистерне загорелось 16 тонн пропана. Спасатели торопились, время в пути удалось сократить до 1 часа 30 минут, — рассказали в аварийно-спасательной службе НСО.