«В цистерне было 17,5 тонны пропана»: спасатели рассказали, как предотвратили сильнейший взрыв на трассе

Новосибирские спасатели не допустили взрыв газа на трассе
Новосибирские спасатели рассказали подробности вчерашней аварии, из-за которой пришлось перекрыть федеральную трассу Р-254.
Днём в 15:45 23 августа в Убинском районе водитель тягача не справился с управлением и слетел с дороги, а его цистерну оторвало. Оказалось, что мужчина за рулём был сильно пьян, при этом в цистерне он вёз 17,5 тонны сжиженного пропана.
— Спасатели произвели расчет: до места аварии более 120 км, расчетное время в пути — около 2 часов. Но надо торопиться, риск взрыва очень велик! Все прекрасно помнят картину взрыва газовоза 11 августа в Волгограде, тогда в цистерне загорелось 16 тонн пропана. Спасатели торопились, время в пути удалось сократить до 1 часа 30 минут, — рассказали в аварийно-спасательной службе НСО.
В 17:20 спасатели прибыли на место.
— Цистерна имела повреждения и признаки полного переворота по асфальту через верх ёмкости. Полицией было перекрыто движение по трассе на удалении 4 км и 8 км в обе стороны. Тягач отцеплен, находился в кювете, на колесах. Водитель был жив, спал в глубокой степени опьянения. По путевым листам в цистерне 17,5 тонны сжиженного пропана. Можете представить недоумение всех участников ликвидации: как такое возможно!? — продолжают рассказ спасатели.
На ликвидацию последствий ДТП привлекли два крана и эвакуатор.
— Ситуация была серьезная: положение цистерны неустойчивое, вся запорная арматура на стороне падения. Откачать газ невозможно, чего ждать от вентилей и трубопроводов после перевертывания — страшно было представить… Тем не менее в предельно короткие сроки штабом было выработано решение о порядке проведения работ с учетом всесторонних рисков, — объяснили в ведомстве.
В итоге с помощью песка, а спасатели потратили три грузовика, цистерну стабилизировали и поставили на шасси.
— Спасателям и пожарным пришлось немало потрудиться, около трёх часов, перекидывая более 15 тонн песка, находясь в постоянном ожидании самых тяжелых последствий аварии. Благодаря продуманным и слаженным действиям пожарных и спасателей удалось не допустить возгорания и взрыва газа со всеми тяжелыми последствиями, как это случилось в Волгограде. Удача была на стороне ликвидаторов.
В воскресенье, 16 августа, в Чулымском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. На следующий день выяснилось, что в аварии погиб водитель и пострадали две пассажирки одной из машин, в том числе ребенок.